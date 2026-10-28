W latach 2021–2025 polski eksport do Kazachstanu wzrósł ponaddwukrotnie, do przeszło 1 mld dol. Rośnie także polski eksport do krajów Azji Środkowej, w 2024 r. sięgnął 1,6 mld euro, o 0,6 mld euro więcej niż w 2021 r. Udział eksportu do krajów regionu powiększył się z 0,3 proc. w 2021 r. do 0,5 proc. w 2024 r.
Kraje Azji Środkowej nie są dużym importerem oraz eksporterem, ale kupują różnorodne towary. Wysyłane są tam leki i produkty farmaceutyczne, kosmetyki i środki higieniczne, maszyny rolnicze oraz samochody i części motoryzacyjne. Liczącą się pozycję zajmuje także żywność, jej największym w Azji Środkowej odbiorcą jest Kazachstan (import o wartości 120 mld dol. w ub.r.). Mongolia jest trzecim największym odbiorcą spoza Unii Europejskiej polskich jabłek (kupiła 919 ton).
Przed napaścią Rosji na Ukrainę ruch z Polski do Kazachstanu znacząco przekroczył 10 tys. ciężarówek rocznie. Od 2022 r. dostęp do rynku jest utrudniony przez zaostrzane sankcje unijne i rosyjskie. – W ostatnich latach procedury stały się bardziej wymagające z uwagi na różnego rodzaju dodatkowe dokumenty, jak certyfikat zgodności pochodzenia, zastosowania – wymienia Depot Manager Raben East Aneta Szymaniak.
Skomplikowała się także kwestia wyboru drogi. – Czy dany towar może być przewożony przez Rosję, zależy od sankcji. Dzisiaj zdecydowana większość produktów nie może być transportowana tamtym szlakiem, więc jadą szlakiem południowym – wyjaśnia Key Account Manager Raben East Paweł Kmiecik.
Dodaje, że Kazachstan jest głównym rynkiem w regionie. – Coraz częściej klienci rozwijają rynek zbytu w tamtym kraju i rośnie liczba zleceń przewozowych do Kazachstanu i państw sąsiednich – przyznaje Kmiecik. Spółka wykorzystuje transport drogowy i oferuje nie tylko ładunki całopojazdowe, ale także drobnicę.
Raben East obsługuje z magazynu w Gliwicach i Lublinie przede wszystkim Ukrainę, Turcję, Mołdawię, kraje Kaukazu oraz kraje WNP, a najdalej położonym państwem jest Mongolia. – Po wybuchu wojny i zamknięciu Rosji czas przejazdu wydłużył się, co wynika z dużej liczby granic i ograniczonych możliwości przeprawy przez Morze Kaspijskie – zaznacza Szymaniak.
Niewielu przewoźników wysyła samochody w tamte strony. Od lat specjalizuje się w obsłudze egzotycznych rynków np. firma TransRach. – Przez Rosję możemy wozić jako polscy przedsiębiorcy tylko niektóre leki. Pozostałe ładunki muszą jechać Korytarzem Środkowym, przez Turcję, Azerbejdżan i Morze Kaspijskie – opisuje współwłaścicielka firmy TransRach Ewa Korfanty.
Wskazuje, że na tym korytarzu ruch blokowany jest przez port w Baku. – Natłok ciężarówek zablokował ten port. Problemem jest też zimowa pogoda, gdy dmą zawieje, część akwenu zamarza i promy nie kursują – dodaje Korfanty.
Polscy przewoźnicy uważają ten szlak za bardzo niepewny. – Prom na Morzu Kaspijskim to nie jest jednostka, jaką znamy np. z tras między Polską i Szwecją. Są to małe statki, pływające nieregularnie, więc czas oczekiwania na przeprawę jest liczony w tygodniach i sięga czterech, a nawet więcej tygodni – podaje prezes firmy Direx Piotr Prudzyński.
Innym sposobem transportu jest przepinka (wymiana) naczep lub przeładunek w Brześciu na Białorusi. – Kazachowie przeładowują w Brześciu towar na swoje naczepy lub wymieniają je. Jeżeli następuje przepinka, Kazachowie wymagają przekazania im zezwolenia na przewóz z Polski do Kazachstanu, które kasują na swojej granicy w naszym imieniu. Docierają tam nieliczne samochody na polskich rejestracjach – zaznacza Prudzyński.
Rząd Kazachstanu podliczył, że wielkość przewozów towarowych przez Morze Kaspijskie wzrosła w ostatnich pięciu latach ponadpięciokrotnie – z 800 tys. do 4,5 mln ton. Kazachstan planuje do 2030 r. zwiększyć łączną przepustowość swoich portów morskich z 21,8 mln do 30 mln ton.
Rząd Kazachstanu pogłębia akweny, przebudowuje nabrzeża oraz rozbudowuje flotę. Podczas posiedzenia Rady Szefów Państw Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) 9 października prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew ogłosił uruchomienie zakrojonego na szeroką skalę projektu budowy autostrady Aral–Morze Kaspijskie, która połączy Chiny z Morzem Kaspijskim, a w dalszej kolejności – z rynkami europejskimi. Podkreślił, że po ukończeniu inwestycji trasa drogowa między Chinami a Europą skróci się o około 1000 km, a czas transportu towarów – nawet o trzy dni.
Spodziewa się, że przepływ towarów przez Morze Kaspijskie może do 2040 r. wzrosnąć czterokrotnie.
Z punktu widzenia firmy transportowej najszybciej rośnie zainteresowanie klientów krajami położonymi bliżej Polski, jak Ukraina, Mołdawia i Turcja.
Polski eksport do Ukrainy wyniósł w 2025 r. blisko 60 mld zł, a import – niecałe 20 mld zł. W okresie 2021–2025 wymiana praktycznie się podwoiła. Ukraina jest siódmym największym rynkiem zbytu polskich towarów.
Z danych Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej wynika, że w latach 2021–2025 polsko-turecka wymiana handlowa wykazywała stabilną dynamikę wzrostu, przekraczając w 2025 r. barierę 12 mld euro obrotów. Wartość importu z Turcji regularnie przewyższa nasz eksport do tego państwa. – Pandemia przyniosła odkrycie Turcji jako źródła różnych towarów, wcześniej importowanych z Azji – wskazuje Kmiecik.
Ułatwieniem w rozwoju handlu jest przynależność Turcji od 1995 r. do unii celnej z UE, co pozwala na bezcłowy obrót większością towarów przemysłowych. Maszyny i urządzenia mechaniczne stanowią niemal 23 proc. polskiego eksportu, samochody i ich komponenty – 19 proc., a na sprzęt elektryczny i elektroniczny przypadło niemal 10 proc. Do Polski importowane są z Turcji samochody i odzież, tekstylia, sprzęt AGD i elektronika.
Raben rozwija działalność w Turcji, otwierając kolejną spółkę operacyjną w tym kraju. – Funkcjonująca już linia drobnicowa między Gliwicami a Stambułem ma być rozwijana o nowe połączenia do i z kolejnych tureckich oddziałów, zlokalizowanych w innych regionach Turcji – przyznaje Kmiecik.
Natomiast Szymaniak zwraca uwagę, że planując transporty do i z Turcji, należy uwzględniać tamtejszy kalendarz świąt państwowych i religijnych, który różni się od polskiego, a ich terminy zmieniają się z roku na rok. – Święto Ramadanu i Święto Ofiarowania, a także tureckie święta państwowe obchodzone są latem. Okresy świąteczne mogą wpływać na dostępność środków transportu i czas oczekiwania na granicach – przypomina Szymaniak.
Wymiana handlowa Polski z Mołdawią osiągnęła 500 mln dol. – To ciekawy kierunek, liczba transportów wzrosła w ostatnich dwóch–trzech latach bardzo wyraźnie w porównaniu z początkowym okresem działalności Raben East, powołanego w 2017 r. jako podmiot Grupy Raben wyspecjalizowany w obsłudze kierunków wschodnich – porównuje Kmiecik.
Rozwój nowych kierunków handlowych wynika przede wszystkim z potrzeb klientów, a logistyka wspiera ich ekspansję i umożliwia skuteczne docieranie na kolejne rynki.
Paweł Kmiecik Key Account Manager, Raben East
Obsługa kierunków wschodnich wymaga nie tylko sprawnej organizacji transportu, ale również znajomości lokalnych uwarunkowań, procedur celnych i specyfiki prowadzenia biznesu w poszczególnych krajach. Na tych kompetencjach opiera się działalność Raben East – podmiotu Grupy Raben wyspecjalizowanego w obsłudze transportów m.in. do i z Turcji, Ukrainy, Mołdawii, krajów Kaukazu czy Azji Centralnej.
Od 2017 r. odpowiadam za rozwój sprzedaży w Raben East, a moje 15-letnie doświadczenie w Grupie Raben pozwoliło mi dobrze poznać specyfikę rynków transportowych oraz ewolucję potrzeb klientów i wyzwań związanych z obsługą przewozów międzynarodowych. Naszą siłą jest połączenie doświadczenia międzynarodowej grupy logistycznej ze specjalistyczną wiedzą o poszczególnych rynkach, procedurach celnych i lokalnych uwarunkowaniach.
Konsekwentnie rozwijamy zarówno zakres usług, jak i nasze możliwości operacyjne. Na rynku ukraińskim Grupa Raben posiada własne zasoby od ponad 20 lat. Istotnie wzmacnia to naszą ofertę i pozwala budować bliższą współpracę z klientami i partnerami.
Nasi klienci wykorzystują zarówno regularne połączenia drobnicowe do każdego obsługiwanego przez Raben East kraju wschodniego, jak i nasze bogate doświadczenie dotyczące organizacji transportów dedykowanych – FTL. Dzięki temu możemy dobierać rozwiązaniado skali wysyłek i indywidualnych potrzeb klientów.
Bardzo ważnym etapem rozwoju grupy było uruchomienie Raben Türkiye w 2025 r. Rozwój własnej struktury operacyjnej w Turcji otwiera nowe możliwości w zakresie organizacji transportów i budowania połączeń pomiędzy Europą a regionem Kaukazu i Azji.
W naszej branży kluczowe są dziś elastyczność, bezpieczeństwo oraz umiejętność reagowania na dynamicznie zmieniające się warunki. Stawiamy na długofalowe relacje z klientami, bezpośrednią współpracę i rozwiązania dopasowane do specyfiki poszczególnych rynków. Naszym celem jest nie tylko realizacja przewozów, ale przede wszystkim wspieranie klientów w rozwoju ich działalności na wymagających kierunkach międzynarodowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas