Strajki w Hamburgu opóźniły dostawy kontenerów

Pracownicy Portu Hamburg domagają się także gwarancji socjalnych przy nadchodzących zmianach właścicielskich portu.

W pierwszym kwartale przeładunki kontenerów były o 1,1 proc. większe niż w pierwszym kwartale 2023 roku i sięgnęły 1,9 mln TEU. Ruch z Chinami dał 536 tys. TEU (wzrost o 2,9 proc.), z USA 179 tys. TEU (więcej o 17,7 proc.), z Marokiem 34 tys. TEU (wzrost o 4,9 proc.), z Meksykiem 27 tys. TEU, co oznacza przyrost o 32,2 proc. Przeładunki terminali kontenerowych zwiększyły się o 0,9 proc. do 641 tys. TEU. Do tego Hamburg przeładował w tranzycie 625,4 tys. TEU, co oznacza 3-procentowy wzrost r/r.

Całkowite przeładunki w pierwszym kwartale wyniosły 27,4 mln ton, co oznacza 3,3-procentowy spadek. W ładunkach masowych spadek sięgnął 11,9 proc. do 8,2 mln ton.

Jednocześnie maleją stawki na trasie z Azji do Europy. Drewerey Maritime podaje, że cena sport transportu kontenera z Szanghaju do Rotterdamu zmalała w ostatnim tygodniu o 14 proc. do 6129 dol. za 40-stopowy pojemnik. Jest to jednak cena o 22 proc. wyższe niż rok temu.