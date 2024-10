Indie wchodzą na północny szlak

Rządowe projekty dokumentów strategicznych potwierdzają ostatnie doniesienia „Rzeczpospolitej”, że do górnictwa w ramach pomocy publicznej możemy dopłacić blisko 150 mld zł do końca lat 40. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdradziło w projekcie Krajowego Planu Na Rzecz Energii i Klimatu do 2030 r., że do górnictwa dopłacimy 137 mld zł.