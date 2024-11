Znika LPG z Rosji, ale ceny nie muszą wzrosnąć

POGP podlicza, że drugim największym dostawcą na rynek polski pozostaje od 2020 r. niezmiennie Szwecja (w sierpniu - 19,5%). Na trzecim miejscu z rekordowo wysokim udziałem 10% umocniła się Norwegia, która rozbudowuje zdolności eksportowe.

POGP wskazuje, że rosyjskiego gazu nie zastąpi na polskim rynku jeden dostawca, a raczej zdywersyfikowane dostawy z Norwegii, Wlk. Brytanii, Niemiec, USA i innych kierunków. Zwłaszcza Stany Zjednoczone, zdecydowanie największy producent na świecie, dysponują obecnie nadwyżką gazu płynnego LPG, a w toku są nowe inwestycje, które umożliwią zwiększenie eksportu tego surowca od 2026 r.

Rośnie znaczenie morskiego transportu

Import gazu płynnego z Norwegii i USA wymaga dostosowania infrastruktury transportowej. Grupa Orlen zwiększa możliwości importowe LPG. „Przykładem tych działań jest trwająca rozbudowa Terminalu Gazu Płynnego w Szczecinie, która zwiększy możliwości importowe drogą morską oraz zdolności magazynowe LPG” wskazuje biuro prasowe koncernu w liście do redakcji Rzeczpospolitej.

Na transport morski stawia także Grupa Unimot. W maju 2024 roku Unimot Paliwa wynajął terminal w Wilhelmshaven. Będzie do niego dostarczał paliwo gazowiec, wynajęty przez Unimot na 12 miesięcy w formule time charter, która obejmuje pełne zarządzanie statkiem. – Czarter gazowca stanowi istotny krok w rozbudowie naszego łańcucha dostaw, umożliwiając nam elastyczne reagowanie na nadchodzące zmiany rynkowe, w tym sankcje na import gazu LPG z Rosji. Dzięki temu Grupa Unimot zyskuje większą swobodę operacyjną, co przekłada się na ciągłość i bezpieczeństwo dostaw kluczowych surowców energetycznych do Polski – tłumaczy wiceprezes zarządu ds. handlowych Unimot Robert Brzozowski.

Koleje nadal z dużym znaczeniem

Sprowadzanie LPG z Europy Zachodniej wymaga utrzymania floty wagonów kolejowych. „Grupa Orlen dysponuje kilkuset cysternami kolejowymi do przewozu gazów płynnych, w tym najnowocześniejszymi, umożlwiającymi optymalne i sprawne realizowanie przewozów LPG w kraju i za granicą” zapewnia biuro prasowe spółki.