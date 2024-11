Chińczycy przejmują przewozy europejskiego cargo

Wskazuje, że taki stan wpłynie na rynek lotniczych przewozów cargo. – Mamy też do czynienia z akceleratorem, jakim jest czas gorączki transportów związanych z zatowarowaniem przedświątecznym. Ceny importów z Chin zauważalnie rosną. Tendencja ta, jednak nie stosuje się do transportów w przeciwnym kierunku, gdzie podaż wciąż wyprzedza rynkowy popyt – zaznacza Toczyłowski.

Pekin nie jest i do tej pory nie był jednym z głównych portów chińskich obsługujących polskie cargo na skalę globalną. – PLL LOT jak dotąd nie latał i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie latał do PVG. Co za tym idzie, odwołania połączeń z Chinami w żaden sposób nie wpłynęły i nie wpływają na transport cargo w rejon CEE. Belly cargo, czyli cargo przewożone w lotach pasażerskich, wożone przez LOT było więc selektywnie dobierane zarówno przez nadawców jak i firmy spedycyjne. Wycofanie się LOTu z rejsów do Pekinu nie spowodowało zatem zachwiania w dostępnej przestrzeni lub wzrost kosztu przewozu cargo per kg. Nisza po wycofaniu się z Pekinu kilku europejskich przewoźników została szybko zagospodarowana przez innych przewoźników, którzy są w stanie oferować lepsze stawki – wskazuje Head of Business Services Airfreight, DB Schenker Kamil Rarak.

IATA podaje, że we wrześniu wyniki linii azjatyckich oraz europejskich wzrosły o 11,7 proc., gdy oferowana ładowność samolotów powiększyła się o 8,5 proc. operatorów azjatyckich i o 7,5 proc. operatorów europejskich. Wrześniowe przewozy na trasie między Azja i Europą powiększyły się o 11,8 proc. i był to 19 miesiąc nieprzerwanego wzrostu.

Z danych WorldACD wynika, że w ub.r. udział LOT w przewozach do Polski z Azji-Pacyfiku przekraczał 6 proc.

Więcej lotów chińskich linii

Przedstawiciel DB Schenker zauważa, że sezon zimowy, który rozpoczął się z końcem października tego roku, przyniósł na rynku lotniczym zwiększoną ilość połączeń do i z Azji, a to za sprawą turystów podróżujących w ten rejon świata. – Większa ilość samolotów powinna równać się większej dostępności ładunkowej dla cargo, ale czy to wystarczy na peak season 2024 trudno powiedzieć – zastrzega Rarak.