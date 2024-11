REITy napędzą rynek magazynowy

Nie tylko mieszkania

Dyrektor CBRE dodaje, że SINN stworzy atrakcyjną alternatywę dla sektora nieruchomości mieszkaniowych, co pozytywnie wpłynie na ogólny rozwój rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. – Inwestorzy będą mogli korzystać z stabilnych przychodów, które oferują REIT-y, a także z potencjału wzrostu wartości aktywów w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na powierzchnie logistyczne. W związku z tym, możemy być optymistyczni co do przyszłości SINN i jego atrakcyjności na rynku inwestycyjnym – zapewnia Berski.

Także przedstawicielka Cushman & Wakefield Polska przyznaje, że nieruchomości magazynowe wydają się być interesującym aktywem do inwestowania przez spółki REIT, głównie ze względu na prosty model zarządzania, szybkość dostawy nowych budynków, chęć ze strony banków na ich finansowanie i ciągle atrakcyjne stopy zwrotów. – Na rynku mamy kilku dużych graczy, którzy poprzez strukturę REIT inwestują w sektor logistyczny. Takim przykładem jest Segro lub Prologis – wymienia Mira Kantor-Pikus.

Wskazuje, że przy wyborze produktów do inwestowania w spółkach REIT będą brane wszystkie nieruchomości komercyjne generujące stabilny dochód i gdzie po odliczeniu kosztów zarządzania wolne środki przeznaczone na dywidendę będą jak najwyższe. – W Polsce prawdopodobnym scenariuszem tworzenia REIT będzie przekształcenie istniejących funduszy inwestycyjnych lub części spółek deweloperskich w fundusze dywidendowe, emisję akcji na giełdzie i pozyskanie przez to innych inwestorów tak instytucjonalnych jak i indywidualnych. Takie rozwiązanie wydaje się być optymalnym, gdyż w utworzonym funduszu REIT zostanie profesjonalny doświadczony podmiot, który może w dalszym ciągu pełnić funkcje zarządcze – tłumaczy Mira Kantor-Pikus.

Podkreśla, że jednym z głównych proponowanych kryteriów uprawniających do korzyści podatkowych takiej spółki jest to, aby minimum 90% przychodów pochodziło z najmu nieruchomości lub ze sprzedaży nieruchomości wynajmowanej co najmniej przez 12 miesięcy lub ze sprzedaży udziałów w spółce zależnej spełniającej powyższe kryteria.

Szansa dla polskich inwestorów

Forum Obywatelskiego Rozwoju podlicza, że REIT-y funkcjonują w co najmniej 46 krajach. Najwięcej REIT-ów jest w Stanach Zjednoczonych (na koniec czerwca 2024 roku 170), gdzie takie podmioty powstały jako pierwsze; tam jest też najwyższa kapitalizacja rynkowa tego sektora - ponad 70% światowego rynku. – W Stanach Zjednoczonych połowa gospodarstw domowych posiada REIT-y, co czyni z nich bardzo popularny sposób inwestowania – zauważa analityk ekonomiczny FOR Gabriel Hawryluk.