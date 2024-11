Baranowskie lotnisko neutralne węglowo

Drogi startowe, drogi kołowania, place postojowe i sieciową infrastrukturę lotniskową projektuje firma Dar i te prace zaawansowane są w 40-50 proc. – Zakończenie pierwszych pakietów projektowych nastąpi w połowie 2025 roku, po czym złożymy wnioski na budowę, aby w 2026 roku zacząć prace ziemne. Rok 2025 będzie czasem intensywnych prac przygotowawczych – wyjaśnia prezes CPK.

CPK z zieloną energią

Spółka namawia właścicieli działek, na ternie których powstanie lotnisko, do skorzystania z Programu Dobrowolnych Nabyć. – To sprawiedliwy sposób i szansa na rozpoczęcie życia w godnych warunkach w nowym miejscu. Moim osobistym celem jest minimalizacja liczby wywłaszczeń. Niektórzy spodziewają się uzyskania w postępowaniu administracyjnym lepszej ceny, ale dla nieruchomości zabudowanych warunki nie będą atrakcyjniejsze – podkreśla Czernicki.

Zaznacza, że w ramach PDN CPK daje nawet pół roku na przeprowadzkę, dodatkowo ją organizuje i finansuje. – Możliwość uzgodnienia terminu przeprowadzki plus zorganizowany transport zapewniają komfort psychiczny całej operacji, która i tak jest bardzo stresująca a sama decyzja jest trudna do podjęcia – przyznaje prezes CPK. Wskazuje, że wywłaszczenia nastąpią po wydaniu decyzji lokalizacyjnej przez Wojewodę Mazowieckiego co ma nastąpić pod koniec 2024 roku. Osoby chcące skorzystać z Programu Dobrowolnych Nabyć mają czas do końca listopada na zawarcie porozumienia ze Spółką. CPK nabyło już 1600 działek o powierzchni prawie 1500 ha. – Zainteresowanie Programem Dobrowolnych Nabyć jest spore. Kolejne umowy podpisuję nawet dwa razy w tygodniu – dodaje Czernicki.

Całkowita powierzchnia lotniska w Baranowie wyniesie 2150 ha.

We wrześniu CPK wybrała najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na projekt doprowadzenia prądu do lotniska z sieci 400 kV i 110 kV. Spółka planuje również budowę farm fotowoltaicznych i magazynów energii. – Będziemy zabiegać, aby na dzień otwarcia lotnisko było energetycznie „net zero ready”. Budowa farm to osobny projekt, ale nie ma obaw o finansowanie takich inwestycji. Jest wielu inwestorów zainteresowanych takimi projektami i zakładamy, że oprócz zabezpieczenia „zielonej” energii dla lotniska, będziemy mogli również zarobić na tej inwestycji. Lotnisko ruszy za 8 lat i musimy dostosować się do nowych przepisów i wymagań – wskazuje prezes CPK.