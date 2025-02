Wśród malejących stawek nadchodzi rewolucja w przewozach morskich

Sama koncepcja Gemini budzi mieszane reakcje. – Ostateczny sukces lub porażka będą zależeć także od czynników zewnętrznych, takich jak wydajność portów i kongestia, która obecnie w Europie powoduje liczne opóźnienia w imporcie z Dalekiego Wschodu – wskazuje odpowiedzialny za spedycję morską w DB Schenker Cluster North East Europe Jakub Bączkowski.

Konkurenci bez nerwów

Przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński zauważa, że „Bliźnięta” borykają się z rozregulowanym rynkiem, jak wszyscy pozostali, a konkurencja patrzy na rozwój sytuacji ze spokojem. – Na rynku morskim od lutego funkcjonuje także alians – Premier Alliance, tworzony przez HMM (Hyundai Merchant Marine), ONE (Ocean Network Express) oraz Yang Ming. Sojusz ten na niektórych kierunkach współpracuje również z MSC w ramach umowy o dzieleniu przestrzeni. Z kolei ostatni wspomniany armator – MSC, po zakończeniu sojuszu 2M, zdecydował się realizować swój projekt "Standalone Services", w ramach którego operuje samodzielnie na całym świecie. W niektórych przypadkach podpisuje jednak lokalne umowy, np. z Premier Alliance. Reakcją konkurencji na wspomniane zmiany aliansów jest również m.in. przedłużenie umowy Ocean Alliance (sojusz armatorów, do którego należą m.in. CMA CGM, Cosco Shipping, Evergreen i OOCL) do 2032 roku – przypomina Komar.

Jest przekonany, że na zmianach nie stracą ani klienci, ani biznes. – Zwiększona terminowość w systemie Gemini ma dotyczyć także mniejszych terminali docelowych. Z drugiej strony do naszych portów pływają inni armatorzy. Chociażby niedawno MSC wprowadziło dwa nowe serwisy z Azji do Gdańska: Albatros oraz Brytania – wymienia Komar.

Stawki w fazie spadkowej

Dobre wieści dla klientów dotyczą także cen usług. – Obserwujemy spadki stawek frachtowych do końca lutego 2025 roku – wskazuje Graczyk.

Odczytany 13 lutego wskaźnik chwilowych stawek Drewery Maritime po raz kolejny obniżył się, tym razem o 5 proc. do 3095 dol. za 40-stopowy kontener. Jest to cena o 118 proc. wyższa od średniej z 2019 roku. Stawki z Szanghaju do Rotterdamu zmalały o 8 proc. do 2877 dol.