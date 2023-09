Poczta Polska chce zdobyć więcej przesyłek Allegro

Poczta Polska przygotowała dla allegrowiczów ofertę Allegro Mini Przesyłka. Nadanie paczki o wymiarach 32,5 cm x 23 cm x 2 cm i wadze do 500 gram kosztuje 3,99 zł. Operator logistyczny podkreśla, że to oferta stała, a nie czasowa promocja.

Reklama

Allegro Mini Przesyłki można nadawać wyłącznie przez narzędzie Wysyłam z Allegro lub poprzez integrację zewnętrznych narzędzi z API Wysyłam z Allegro, a następnie przekazać w placówkach pocztowych, wcześniej naklejając na nie samodzielnie wygenerowaną i wydrukowaną etykietę. Adresaci odbiorą swoje przesyłki, w dogodnym dla siebie czasie, ze swoich skrzynek pocztowych. Poczta zapowiada możliwość śledzenia statusu przesyłki za pośrednictwem strony internetowej Poczty Polskiej lub platformy Allegro.

Branża nie spodziewa się, aby nowa oferta Poczty Polskiej zachwiała rynkiem usług kurierskich. – Wymiar 32,5 cm x 23 cm x 2 cm i waga do 500 g mocno zawęża grono potencjalnych klientów. Ponadto z wielu źródeł i opinii konsumentów wiemy, że dostawy do skrzynek pocztowych, szczególnie w rejonach mniej zurbanizowanych, obarczone są opóźnieniami wynikającymi z redukcji ilości urzędów pocztowych oraz braków kadrowych. To może przyczynić się do ograniczonego popytu na taką usługę mimo jej niskiej ceny – uważa wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral.

Przypuszcza, że Poczta potrzebuje pozyskać nowe potoki przesyłek, aby wykorzystać potencjał operacyjny nowej struktury sieci logistycznej która kryje się pod skrótem ASL (Architektura Sieci Logistycznej). – W ramach tego projektu poczta zainwestuje prawie 200 milionów zł w kilka wysoko wydajnych sortowni, więc potrzebny jest nowy wolumen. Jednak w dalszym ciągu nie widać systemowych rozwiązań na odcinku ostatniej mili, czyli dostaw do odbiorców przesyłek, które zapewniłyby konkurencyjną jakość w odniesieniu do operatorów prywatnych – podkreśla wiceprezes LME.