Kto przywróci zwroty do sprzedaży?

Podpowiada, że oferując klientom dłuższe okresy finansowania zakupów np. 3 lub 6 miesięcy albo tzw. split payment, można zredukować poziom zwrotów do wartości poniżej średniej rynkowej.

Na początku 2022 roku roku InPost wprowadził usługę „szybkie zwroty” w aplikacji InPost Mobile. Nie wymaga ona drukowania etykiet. Każdy użytkownik aplikacji może dokonywać zwrotów bezpośrednio z aplikacji mobilnej, zaraz po odbiorze paczki, a zwracany towar może nadać w dowolnym paczkomacie. – Już 40% kupujących oczekuje wygodnej opcji zwrotu towaru, a aż 64% najchętniej robiłaby to za pośrednictwem Paczkomatów InPost. To potwierdza, że łatwe zwroty towarów kupionych on-line to jeden z najbardziej motywujących czynników do zakupów – podkreślał pół roku po premierze prezes InPost Rafał Brzoska.

Kolejnym problemem jest zagospodarowanie zwrotów. GXO w Wielkiej Brytanii obsługuje od 1 do 2 milionów zwrotów tygodniowo. – Otrzymujemy wiele produktów zapakowanych w bardzo różny sposób, mogą być w pudełku, albo w torbie, z etykietą lub bez, czasem też wymagają drobnych napraw, które przywrócą ich pełną wartość, tak, aby nadawały się do ponownej sprzedaży – wyjaśnia dyrektor ds. strategii GXO Neil Shelton.

Podlicza, że w ubiegłym roku jego firma przywróciła do ponownej sprzedaży 96% wszystkich zwróconych do niej towarów. – Jeśli spojrzeć według branż, średnia dla branży modowej wynosi zaledwie 75%. GXO, pod marką GXO Service Tech, jest również wiodącym w branży serwisem napraw i zwrotów elektroniki użytkowej, działającym w wielu lokalizacjach w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Belgii i Holandii. GXO ServiceTech naprawia miliony urządzeń elektroniki użytkowej, w tym laptopy, telewizory, wyświetlacze, urządzenia mobilne i gamingowe, a także sprzęt AGD. Wskaźnik odsprzedaży wynosi tutaj blisko 20% – wskazuje Shelton.