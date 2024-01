Jedno urządzenie do opłat myta coraz popularniejsze

Europejska Usługa Poboru Opłaty Elektronicznej (EETS) jest aktywna od 17 października 2022 roku. Od tej daty świadczona jest przez jednego akredytowanego dostawcę, firmę Telepass.

Ministerstwo Finansów podało, że w okresie styczeń-listopad 2023 r. wartość wpływów przekazanych do KFD z tytułu usługi EETS w systemie SPOE KAS wynosi 10,16% w stosunku do wartości wszystkich wpływów przekazanych w tym okresie do KFD.

Prawdopodobnie ten odsetek będzie rósł, bowiem w Belgii, gdzie EETS działa od 2016 roku, ponad 60 proc. opłat pobranych jest przy pomocy EETS. W Niemczech udział EETS przekroczył 20 proc. – Niemcy zakładają, że najpóźniej do 2024 roku udział EETS przekroczy 50 proc. i może sięgnąć 55 proc. W przypadku Francji na autostradach koncesyjnych wszystkie płatności pojazdów powyżej 3,5 tony dokonywane są poprzez EETS. To jedyny system i takie było założenie – przyznaje prezes Association of Electronic Toll and Interoperable Service Ewa Conewa.

Płatność z dołu

Powodem popularności jest łatwość i bezpieczeństwo płatności. – Dla przewoźnika udogodnieniem jest jedno urządzenie. Standardem stał się samochód z urządzeniem EETS i na koniec 2023 roku w naszym systemie było 20 domen (pod pojęciem domena kryje się kraj i np. tunel), czyli praktycznie cała Europa. Wszyscy przenoszą się na europejskie jedno urządzenie – wskazuje dyrektor Sekcji Serwisowej ZMPD Radosław Jerka.