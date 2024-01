PKP IC pobiło rekord przewozów

W 2023 roku narodowy przewoźnik przewiózł ponad 68 mln pasażerów, o 15 proc. więcej niż w 2022 roku. Jest to najlepszy wynik w historii spółki. W każdym miesiącu 2023 r. do pociągów PKP Intercity wsiadała rekordowa liczba pasażerów. – Wzrost na poziomie kilkunastu procent rok do roku, to doskonały wynik, biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że udało nam się przełamać nieosiągalną dotąd granicę 60 mln pasażerów – podkreśla prezes zarządu PKP Intercity Marek Chraniuk.

Do dobrego wyniku przyczyniły się akcje promocyjne jak np. oferta Taniej z Bliskimi, z której skorzystało w 2023 roku 10,9 mln osób. Za pośrednictwem aplikacji mobilnej PKP Intercity, pobranej, przez 1,1 mln użytkowników, spółka sprzedała 2,7 mln biletów.

Spółka modernizuje internetowe systemy sprzedaży biletów, w październiku uruchomiła nowy serwis internetowej sprzedaży biletów e-IC 2.0. – Aktualnie 74 proc. sprzedaży biletów dokonuje się za pośrednictwem kanałów online – podkreśla wiceprezes zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz.

Narodowy przewoźnik sprzedaje swoje bilety za pośrednictwem platform takich, jak mPay, e-podróżnik.pl, SkyCash, KOLEO a także Jakdojade. Do końca grudnia 2023 roku sprzedanych w kanałach zdalnych partnerów zostało 8,9 mln biletów o wartości ponad 400 mln zł. Spółka posiada także podpisane umowy m.in. z Infobus oraz eTravel, za pośrednictwem których sprzedaż ruszy niebawem.