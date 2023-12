Konieczne jest pilne obniżenie obciążeń zdrowotnych i na ZUS

Wzrost płacy minimalnej jest kolosalnym problemem dla rynku pracy. Styczniowy skok z 3600 złotych brutto do 4242 złotych to skok kaskadowy, na dodatek w lipcu nastąpi wyrównanie do 4300 złotych brutto. – Mamy do czynienia z pensją minimalną na sterydach. Ona się rozrasta absolutnie nieproporcjonalnie do możliwości wielu przedsiębiorców. Efektem jest drastyczne zrównanie płac w sektorze budżetowym oraz to, że wiele firm będzie musiało podnosić ceny lub po prostu myśleć o zwolnieniach – ostrzega prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.

Recesja to zły czas na wzrost obciążeń

Podkreśla, że rok 2023 dla wielu firm był okresem stagnacji lub recesji. – To nie jest czas na mocny wzrost płacy minimalnej. Jest to odczuwalne szczególnie dla sektora przemysłowego, handlu oraz sektora MŚP. Owszem, jest tak, że wiele osób do pracy jest poszukiwanych. Musimy jednak dbać o to, by regulując poziom wynagrodzeń nie doprowadzić do sytuacji, że koszty pracy będą dla firm wyższe niż potencjalny zysk – alarmuje prezes Północnej Izby Gospodarczej.

Przedsiębiorcy wiedzą, że utrzymanie pracownika wymaga przygotowania dla niego atrakcyjnej oferty. Wiele sektorów gospodarki np. logistyka, sektor magazynowy czy przemysł, regularnie podnoszą wynagrodzenia, bo zmusza ich do tego sytuacja kadrowa i rynek. – Jeżeli pracodawca się nie zgodzi (na podwyżki) to może liczyć się z odejściami, a to w branżach takich jak: budownictwo, transport czy usługi poważny problem. Wzrost płacy minimalnej dotyczy nas wszystkich i wszyscy odczujemy to w portfelach – uprzedza dyrektor zarządzający LSJ HR Group Katarzyna Opiekulska.

Północna Izba Gospodarcza w temacie płacy minimalnej popiera stanowisko Rzecznika MŚP, który domaga się zmniejszenia obciążeń. Zauważa przy tym, że obowiązkowa składka ZUS rośnie o przeszło 180 zł miesięcznie. Do tego doliczyć trzeba wzrost składki zdrowotnej. Dla wielu zwłaszcza mikro- i małych firm to ciężar trudny do udźwignięcia.