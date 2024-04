Nowy Jork stawia na… automaty paczkowe

Miasto powołało w ub.r. Departament Ekologicznych Dostaw, który przygotowuje koncepcję wykorzystania e-rowerów, rowerów towarowych (riksz) i skuterów w sieci dostaw.

W Polsce automaty paczkowe funkcjonują od kilkunastu lat, na dużą skalę wprowadził je InPost, który ma blisko 23 tys. maszyn. DPD zainstalował 9 tys., a DHL Parcel 3 tys.

Ta ostatnia firma stwierdza, że 49% Polaków wybiera dostawy do automatów paczkowych. Europejczycy szybciej niż reszta świata zaakceptowali koncepcję automatów paczkowych. Jak wynika z badania European Online Shopper Survey 2023 przeprowadzonego przez DHL, klienci coraz chętniej korzystają z automatów paczkowych i punktów odbiorów i nadań przesyłek a preferencje dotyczące dostaw do domu spadły z 73% do 64%. Jeśli chodzi o preferencje polskich klientów dane pokazują, że aż 49% woli odbiór zamówionej paczki w automacie.

Badania potwierdzone są także twardymi danymi InPost. Grupa posiada 66 tys. punktów odbioru i nadania, w tym 35,5 tys. automatów paczkowych. W 2023 roku przychody firmy sięgnęły 8,86 mld zł i były o 25 proc. wyższe niż rok wcześniej, zaś zysk operacyjny wzrósł o 59 proc. do 1,5 mld zł. Liczba obsłużonych przesyłek wzrosła o 20 proc. do 892 mln sztuk. – Pomimo wymagającej sytuacji na rynku e-commerce, w każdym z kluczowych krajów, odnotowaliśmy wzrost szybszy niż rynek – podkreśla założyciel i prezes zarządu InPost Rafał Brzoska. Wskazuje, że dobre wyniki to efekt wyboru przez klientów usługi dostaw do paczkomatów, które należą do InPost.