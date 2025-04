DPD otworzyło centrum logistyczne dla małych paczek

Handel internetowy zmienia się, klienci coraz chętniej sięgają nie tylko po tańsze produkty z Chin (co widać po rosnącej liczbie użytkowników chińskiej platformy Temu, która w marcu miała ich 18,1 mln, gdy dotychczasowy lider, Allegro, 17,8 mln), ale i coraz częściej zamawiają niewielkie rzeczy lub ilości. W rezultacie rośnie ilość małych przesyłek. – Rozwój dostaw poza domem (OOH) spowodował nieproporcjonalnie szybki rozwój rynku małych paczek o masie do 10 kg i one zaczynają dominować na rynku – wskazuje prezes DPD Polak Rafał Nawłoka.

Ilości małych paczek rosną w dwucyfrowym tempie, gdy dynamika przyrostu liczby przesyłek tradycyjnej wielkości sięga 3-4 proc. rocznie. W rezultacie DPD Polska zmieniło plany budowy w Swędowie (gmina Stryków) piątej sortowni i zamiast obiektu z maszynami przystosowanymi do rozdziału przesyłek o niestandardowej wielkości, zainwestowało w maszyny do sortowania małych, pakietowych przesyłek. – Planowaliśmy w 2023 roku sorter pętlowy i 4 linie rolkowe do sortowania ręcznego. Zmieniliśmy założenia i zainstalowaliśmy w 2024 roku dwa automatyczne sortery liniowe do sortowania małych paczek. Dodatkowo zrzuty do sortera liniowego współpracują z sorterem workowym, który ruszy na koniec 2026 roku. Wybrane maszyny zapewniają nam dużą elastyczność działania – podkreśla dyrektor operacyjny DPD Polska Maciej Głowacki.

Środkową część mającej 16,3 tys. m kw. hali zajmuje sorter pętlowy o wydajności do 21 tys. paczek na godzinę. Maszyna działa od czerwca 2024 roku. Po bokach zainstalowano dwa sortery liniowe, każdy o wydajności po 7 tys. paczek na godzinę. Nad nimi będzie funkcjonował sorter workowy o wydajności 12 tys. paczek na godzinę.

Łączna wydajność maszyn sięga 47 tys. paczek na godzinę. – Ten obiekt posortuje dziennie 600-700 tys. przesyłek w tym roku i docelowo maksymalne milion. Biorąc pod uwagę przyrosty rynku, za 2-3 lata będziemy musieli pomyśleć o nowym obiekcie, a czas realizacji wyniesie ok. dwóch lat – przewiduje dyrektor Sortowni i Infrastruktury Operacyjnej w DPD Polska Artur Badowski.