Start bez wystrzału

Rząd ukraiński szacuje, że z powodu napaści Rosji, kraj jest nie tylko zniszczony, ale ma także 3 miliony osób niepełnosprawnych. To wyzwanie dla logistyki kurierskiej, aby pomóc tym ludziom i udostępnić im usługi. Ukraińska firma dostaw ekspresowych Nova Post (ma ponad 80 proc. ukraińskiego rynku KEP) wprowadziła w placówkach stanowiska dostępne dla wózków inwalidzkich, intuicyjne aplikacje i dostawy bezkontaktowe.

Reklama

Asystent cyfrowy

W całej Europie operatorzy kurierscy uznają dostępność zarówno za odpowiedzialność społeczną, oferując rozwiązania takie jak dostawa pod drzwi, cyfrowe interfejsy o wysokim kontraście oraz specjalistyczne usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Nova Post przygotowała rozwiązania we współpracy z ekspertami z organizacji pozarządowej „Bez barier”. Punkty obsługi klientów wyposażone są we wszystkie niezbędne elementy dostępności: szerokie wejścia i przymierzalnie, wygodne garderoby, przystosowane meble. Wśród wyposażenia są także pętla indukcyjna i cyfrowy asystent dla osób z wadami słuchu, kafelki dotykowe na całym obszarze oraz diagram mnemoniczny dla osób z wadami wzroku.

Czytaj więcej Krajowe Kurierzy wylani z kąpielą? Branża kurierska boi się wzrostu kosztów spowodowanych wdrożeniem dyrektywy o cyfrowych platforma...

Najnowszym rozwiązaniem jest Sendy: sterowany głosem asystent cyfrowy, wbudowany w terminale samoobsługowe. Sendy, zainstalowany już w ponad 330 oddziałach, umożliwia klientom wysyłanie i odbieranie paczek bez konieczności pomocy operatora, przyspieszając jednocześnie obsługę i czyniąc ją bardziej dostępną. – Logistyka udowadnia, że ​​nawet w najtrudniejszych okolicznościach można nowo definiować to, co jest możliwe. Dostępność to kwestia godności i niezależności – podkreśla współzałożyciel Nova Post Volodymyr Popereshnyuk.

Maraton pod ostrzałem

Nova Post zorganizowała jesienią 2024 roku „Maraton Bez Barier w Nowej Poczcie” W pierwszej edycji wzięło udział ponad 5000 uczestników. Startu nie ogłaszał znany powszechnie wystrzał pistoletu startowego, lecz dźwięk przypominający medyczne urządzenie.