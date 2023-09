Ułatwienia dla producentów aut przy wprowadzaniu normy Euro 7

Rada zaproponowała, aby dla nowych modeli osobowych i lekkich dostawczych norma obowiązywała po 30 miesiącach od wejścia w życie przepisów, a dla samochodów ciężarowych (o dmc powyżej 3,5 tony), autobusów i przyczep w 48 miesięcy.

Wyjątkiem są autobusy miejskie, które według wcześniej przyjętych przepisów mają być zeroemisyjne od 2030 roku. Te pojazdy będą mogły być rejestrowane z normą Euro VI do końca 2029 roku.

Komunikat prasowy Rady EU mówi, że szczegóły zostaną ogłoszone po negocjacjach Rady EU z Parlamentem Europejskim. Wypracowana pod przewodnictwem Hiszpanii (ona ma w tym półroczu prezydencję w Unii) propozycja uwzględnia zeroemisyjność i wprowadza wymagania wobec producentów opon i okładzin hamulcowych. Będą to główne źródła cząstek stałych po wprowadzeniu zeroemisyjnych aut.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochód ACEA ostrożnie ocenia, że jest to krok w dobrą stronę, choć przypomina, że przemysł postulował całkowite wycofanie się polityków z normy Euro 7, wskazując że wydatki na przygotowanie modeli spełniających nową normę czystości spalin jest nieproporcjonalne do efektów i trwoni fundusze w sytuacji, gdy potrzebne są one na elektryfikację i wodoryzację transportu.

ACEA przypomina, że Unia ma jedne z najbardziej wyśrubowanych na świecie norm czystości spalin, a zanieczyszczenia wylatujące w rury wydechowej są tak małe, że trudno je mierzyć. Z nowych propozycji zadowolona jest także IRU, która w oświadczeniu wskazała, że propozycje Rady wychodzą naprzeciw apeli przewoźników, domagających się od prawodawców bardziej pragmatycznego podejścia.