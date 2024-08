Tańszy pieniądz rozrusza rynek magazynowy

W pierwszej połowie 2024 roku oddano do użytkowania ok. 1,64 mln m kw. nowej powierzchni przemysłowo-logistycznej, wielkość zasobów magazynowych w Polsce osiągnęła 33,5 mln m kw., podlicza raport Savills „Warehouse and Industrial Market in Poland”.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że 1/5 łącznej powierzchni znajduje się w Warszawie i okolicach, a kolejne 53% w głównych centrach logistycznych: na Górnym Śląsku, w Polsce Centralnej, we Wrocławiu i Poznaniu. Najszybciej, bo aż o 18% w ostatnich 12 miesiącach wzrosła wielkość zasobów magazynowych w Polsce Zachodniej, osiągając 2,34 mln m kw., a kolejne cztery rozwijające się rynki: Trójmiasta, Szczecina, Krakowa i Polski Wschodniej posiadają ponad 1 mln. m kw.

Trzeci rynek w Europie

Drugi kwartał roku przyniósł wyraźne ożywienie na rynku magazynowym, od stycznia do końca czerwca popyt brutto wyniósł 2,64 mln m kw., co oznacza wzrost o 19% r/r. Popyt netto, obejmujący nowe umowy najmu i ekspansje, osiągnął poziom 1,61 mln m kw. i wzrósł o 18% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. – Ponad połowę popytu generują firmy z branż 3 PL (25%), retail (15%) i e-commerce (11%) – podlicza Head of Industrial Services Hub, Savills Katarzyna Pyś-Fabiańczyk.

Dodaje, że zwiększające się zapotrzebowanie na zieloną energię, produkcję aut elektrycznych, czy półprzewodniki, będzie powodowało rozwój nowych sektorów i dalsze ożywienie w przemyśle. – To z kolei wpłynie na powstawanie nowej generacji obiektów dostosowanych do zróżnicowanych wymagań konkretnych klientów, a także ekspansję na nowe rynki i przekierowanie popytu z tradycyjnie popularnych obszarów logistycznych z niedużą ilością pustostanów w kierunku regionów uznawanych do tej pory za drugorzędne lokalizacje. Rosnący popyt na nowe technologie, sztuczna inteligencja, konieczność przechowywania danych powodują wzrost zainteresowania obiektami korzystającymi z nowoczesnych rozwiązań, uwzględniających założenia ESG – uważa Pyś-Fabiańczyk.