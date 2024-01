Największe zamówienie w historii PKP Intercity

Potężne zamówienie jest także unikalne dla producenta. – To największe zamówienie w historii Newagu, dzięki PKP IC wchodzimy w seryjną produkcję i uruchomiliśmy roboty spawalnicze – podkreśla prezes Newag Zbigniew Konieczek.

Newag zastosował roboty spawalnicze już przy produkcji 15 wielosystemowych Griffinów, które są takie same jak zamówione 63. Roboty spawają podłużnice ram pojazdów, a kolejną zrobotyzowaną czynnością będzie spawanie ścian bocznych pudeł. Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że w Newagu od dekady pracuje dwuramienny robot spawający podłużnice wózków. Spółka wydała do tej pory na robotyzację 50 mln zł.

Pierwsze dwie lokomotywy producent przekaże przewoźnikowi do 24 miesięcy od daty podpisania umowy, a całość zrealizuje w terminie do 60 miesięcy. Dostarczone pojazdy będą miały dopuszczenie do jazdy po polskich torach, a homologację w kolejnych państwach producent musi uzyskać w 2,5 roku. Newag wraz z firmami doradczymi zaczął 1,5 roku temu od przygotowania dokumentacji homologacyjnej dla urzędów w Austrii i Niemczech, czyli dwóch państwach mających najbardziej czasochłonne procedury.

Robotyzacja spawania to nie koniec inwestycji. Newag na swoim terenie stworzył 300-metrowy odcinek badawczy na napięcie 15 kV, przebudował i zmodernizował wydział do produkcji i utrzymania zestawów kołowych, w którym najpoważniejszym nabytkiem jest obrabiarka do kół. Dzięki niej Newag kupuje jedynie surowe odkuwki tarcz kołowych. Większość badań Newag przeprowadzi na czeskim torze badawczym Velim, na którym zbada zasilanie i prędkości do 200 km/h.

Newag może teoretycznie produkować do 120 lokomotyw rocznie, ale uwzględniając inne zobowiązania, umowa z PKP IC wypełniła portfel zamówień na 2 lata. Dlatego też Newag nie będzie zabiegał w najbliższym czasie o zamówienia eksportowe.