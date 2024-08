Singapurski kapitał przejął Loconi Intermodal

Dotychczasowi właściciele Loconi Intermodal zawarli 9 sierpnia z PSA Baltics N.V., spółką zależną PSA International przedwstępną umowę sprzedaży większościowego pakietu akcji spółki. Po uzyskaniu wszystkich zgód regulacyjnych, PSA stanie się 85% właścicielem Loconi, zaś 15% udziałów pozostanie w rękach ATC Cargo, które posiada 39% udziałów. Pozostałymi sprzedającymi byli fundusz inwestycyjny Syntaxis Capital oraz osoby prywatne. – Loconi odegra ważną rolę w naszej strategii Nodeto-Network, wykraczając poza usługi terminalowe i zwiększając naszą rolę jako gracza w ekosystemie portowym, poprzez rozwój usług sąsiadujących z portami, takich jak łączność intermodalna i cyfryzacja – podkreślił prezes regionu Europy i Morza Śródziemnego PSA Vincent Ng.

Kluczowa neutralność obsługi

Inwestor złożył ofertę zakładającą wycenę całego przedsiębiorstwa (tzw. Enterprise Value) na poziomie 118 mln zł. – Po 14 latach dynamicznego, aczkolwiek organicznego rozwoju Loconi znaleźliśmy partnera, który podziela naszą wizję zrównoważonego transportu i zrównoważonego rozwoju – podkreśla prezes Loconi Intermodal Lidia Dziewierska.

Nowy inwestor oraz ATC Cargo udzielą proporcjonalnie do posiadanych udziałów finansowania dłużnego. PSA będzie miał prawo do nabycia pozostałych udziałów Loconi należących do ATC Cargo.

Spedytorzy przyjęli transakcję spokojnie. – Ostatnia dekada rozwoju intermodalu jest sukcesem statystycznym przekładającym się na wzrost ilości przewożonych kontenerów i udziału w pracy przewozowej kolei. Niestety, nie idzie za nim adekwatny sukces finansowy. Przejęcie przez PSA oznacza nowe możliwości dynamicznego rozwoju Loconi, podnosząc zdolność kredytową operatora i w efekcie wzmocnienie jego pozycji rynkowej – tłumaczy przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński.