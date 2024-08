PKP PLK wycofuje się rakiem z przetargów

Czytaj więcej Drogowy Słabe pierwsze półrocze w finansowaniu transportu ciężkiego Drugie ma być lepsze, nadchodzi ożywienie gospodarcze, choć będzie one anemiczne, wzrost unijnego PKB zbliży się w tym roku do 1 proc.

KPMG przypomina, że wartość rynku budowalnego w Polsce szacowana jest na 5-7% PKB. Branża zatrudnia ok. 6-8% wszystkich pracujących w gospodarce, czyli ok. 1,2 mln osób. Inwestycje publiczne to połowa produkcji budowlano-montażowej. – Łączna wartość planowanych inwestycji do roku 2030 przekracza 700 mld złotych, w tym większość przypadać będzie na budownictwo infrastrukturalne i przemysłowe – podkreśla ekspertka KPMG w Polsce, Karolina Skalska-Józefowicz.

Zaznacza, że w pierwszym kwartale 2024 wskaźnik koniunktury gospodarczej w branży budownictwa wynosił minus 10,5 pkt i był niższy o 0,6 pkt niż w poprzednim kwartale, lecz wyższy o 3,8 pkt niż w pierwszym kwartale 2023.