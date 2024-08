Eksplozja nie przysłoni faktu, że bieżący rok będzie dobry dla armatorów

Spektakularny zapis eksplozji, unaocznia problem przewozu ładunków niebezpiecznych. – Procedury IMO są wyśrubowane i rzecz nie w ich zaostrzeniu, a przestrzeganiu. Szczególnie w żegludze kontenerowej, gdzie armator musi polegać na uczciwości i skrupulatności załadowcy i spedytora, na których spoczywa obowiązek właściwego przygotowania przesyłki do przewozu i złożenia zgodnej ze stanem rzeczywistym deklaracji opisującej ładunek. Ograniczenia ilościowe oraz wysokie frachty za przewóz ładunków niebezpiecznych są niestety źródłem nadużyć – zauważa przewodniczący PISiL.

Dobre wyniki armatorów

Skonsolidowane przychody w drugim kwartale Yang Ming wyniosły 1,65 miliarda dol. amerykańskich, co oznacza wzrost o 50% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Zysk netto spółki po opodatkowaniu wyniósł 435,6 miliona dol. Skonsolidowane przychody za pierwsze półrocze 2024 r. osiągnęły kwotę 3,02 mld dol., co oznacza wzrost o 34% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zysk netto spółki po opodatkowaniu za ten okres wyniósł 729,82 mln dol. amerykańskich). Ze względu na duży popyt i zwiększone stawki frachtowe w pierwszej połowie roku, Yang Ming odnotowała imponującą rentowność w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Nie gorzej wyglądają wyniki europejskich spółek żeglugowych. Cała grupa Maersk miała w II kwartale 2024 roku EBITDA na poziomie 2,1 mld dol. i EBIT na poziomie 963 mln dol. Dział kontenerowy zanotował EBITDA na poziomie 1,4 mld dol. i EBIT na poziomie 470 mln dol. Daje to marżę EBITDA na poziomie 16,8% i marżę EBIT na poziomie 5,6%.

CMA CGM uzyskało marżę EBITDA na poziomie 23,9% w swoim dziale żeglugi, a ONE miało marżę EBITDA na poziomie 28,9% i marżę EBIT na poziomie 15,8%, porównuje Ekspert w branży transportu kontenerowego Lars Jensen.

Liczba transportowanych przez Maersk kontenerów wzrosła rok do roku o 6,7%. Dla porównania dane CTS dla rynku światowego pokazują, że drugi kwartał przyniósł wzrost o 6,1% w drugim kwartale, co wskazuje na niewielki wzrost udziału w rynku. Obejmuje to różnicę w ilościach obsługiwanych przez Maersk, gdzie handel wschód-zachód oraz handel wewnątrzregionalny wzrósł o około 9%, podczas gdy handel północ-południe wzrósł jedynie o 2%. Liczba kontenerów obsłużonych przez CMA CGM wzrosła o 6,8%, OOCL o 0,9%, a ONE o 11,2%.