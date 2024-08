Słabe pierwsze półrocze w finansowaniu transportu ciężkiego

Dane ZPL wskazują, że wśród klientów firm finansowych uaktywniły się mikro podmioty, po przychodach do 5 mln zł. Ich udział w nowo zawieranych umowach wzrósł o 2,7 pp. do 35,4 proc. O 2,2 pp. zmalał udział firm z przychodami od 5 do 20 mln zł (do 28 proc.), zaś firm największych zmalał o 0,6 pp. do 36,1 proc.

Najgorsze za nami

ZPL prognozuje 12,4-procentowy wzrost wartości finansowania, jednak wartość nowych umów zawartych w całym 2024 roku na pojazdy ciężkie zmaleje w stosunku do 2023 roku o 3,1 proc. do 20,8 mld zł. – Marna sytuacja finansowa przewoźników jest wynikiem niskiej lub nawet ujemnej rentowności – wskazuje główny analityk ZPL Marcin Nieplowicz.

Czytaj więcej Morski Porty nie spodziewają się wzrostu przeładunków Zboże, drobnica, przeładunki paliw i kontenery dają portowcom pracę, ale węgla i rud będzie mniej. Operatorzy rozbudowują terminale.

Spodziewa się utrzymania w Polsce wysokiej konsumpcji do końca roku, co wynika m.in. z podwyżek wynagrodzeń, jednak sytuacja w przemyśle poprawia się bardzo powoli, na co wpływa sytuacja w Europie, w tym w Niemczech. – Europejscy producenci aut prognozują tegoroczną produkcję o milion mniejszą niż wiosną (zmaleje wg przewidywań do 8 mln szt.), Chiny stały się konkurentem co jest problemem dla niemieckich eksporterów. Trzecim strukturalnym czynnikiem jest droga energia – wskazuje Nieplowicz.

Dodaje, że na szczęście polska gospodarka nie podąża za Niemiecką koniunkturą tak jak Czeska. – W Niemczech widoczna jest w drugim kwartale stabilizacja sytuacji gospodarczej, a strefa euro odbije w drugim półroczu. GUS pokazuje wzrost liczby przewoźnych ładunków – zaznacza główny analityk ZPL. Spodziewa się, że widoczny wzrost nowych zamówień zachęci do inwestycji, których wartość będzie o 3 proc. większa od ubiegłorocznych.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA podlicza, że w ogólnym rankingu rejestracje w pierwszym półroczu poprawiły się w Niemczech (o 8,1 proc. do 52,4 tys.), we Francji (o 5,5 proc. do 28,1 tys.) i we Włoszech (o 10,5 proc. do 16,8 tys.). Zmalały w Wielkiej Brytanii (o 1,0 proc. do 26,5 tys.) i Polsce (o 10,3 proc. do 15,5 tys.).