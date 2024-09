Pociągi towarowe do Szwecji

Starecka uważa, że połączenia między Polską a Szwecją mogą być realizowane przez terminale kontenerowe w Świnoujściu i Gdyni. Kierunek jest atrakcyjny dla PKP Cargo International, które jest w stanie realizować przewozy do kilkunastu krajów europejskich, w tym bez zmiany lokomotywy aż do Adriatyku. – PKP Cargo International dysponuje zasobami oraz kompetencjami do realizacji nawet najbardziej wymagających zleceń – zaznacza Grzesło.

Kluczowe będzie zdobycie dużych potoków ładunków wysyłanych w obie strony. Projekt przywrócenia połączeń kolejowo-promowych między Polską a Szwecją nie jest nowy. Pięć lat temu przymiarki robiło PCC Intermodal. – Realizowaliśmy go także z Green Cargo. Woziliśmy kontenery przeładowywane w naszym porcie na naczepy. Na nich wjeżdżały do Szwecji i tam w terminalu intermodalnym znów trafiały na pociąg do terminala w najbliższym miejscu przeznaczenia. Największym problemem był niezbilansowany ruch towarów. Są ładunki do Skandynawii, ale nie ma powrotnych, co obniżało rentowność połączenia. Tamten projekt po kilku miesiąc testów zarzuciliśmy – przyznaje przedstawicielek PCC Intermodal Monika Konsor Fąferek.

Podobny problem miał turecki Ekol, który woził ładunki z portu w Turcji do portu w Trieście, a stąd koleją do Kilonii i promem do Szwecji.