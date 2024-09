InPost płaci większe podatki niż konkurencja razem wzięta

Czytaj więcej Szynowy Kolejowe przewozy z Chin na rekordowym poziomie Nadawcy rzucili się nadawać ładunki z Chin do Europy na pociągi, obawiają się długiego czasu żeglugi wokół Afryki.

W 2023 roku Grupa InPost zanotowała 8,86 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 25,2 proc. w stosunku do 2022 roku. Przychody DHL Parcel Polska sięgnęły 2,51 mld zł i były o 4,1 proc. większe od zanotowanych w 2022 roku, zaś DPD Polska zanotowała 3,8 mld zł przychodów, co oznacza 1,3-procentowy wzrost w stosunku do 2022 roku. Przychody DHL Express zwiększyły się o 0,7 proc. do 1,04 mld zł.

Z danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów, w 2022 roku (najnowsze statystyki) największy CIT zapłaciła spółka Orlen (4,37 mld zł), przed Jastrzębską Spółką Węglową (1,35 mld zł) i Grupą Lotos (1,31 mld zł).

Wśród spółek logistycznych, Poczta Polska zapłaciła 50,8 mln zł podatku CIT, InPost sp. z o.o. 81,4 mln zł, DPD Polska 55,6 mln zł.