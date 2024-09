Intermodal przyspiesza z inwestycjami

Holenderski Schavemaker doposaża terminal w Kątach Wrocławskich, powiększy go z 6,5 do 8,5 ha i podłączy bezpośrednio z torami, a nie przez stację. Koszt inwestycji wyniósł blisko 73 mln zł, w tym niemal 23 mln zł dofinansowania unijnego. Spółka ma na oku jeszcze większy teren i planuje, że stanie się on intermodalnym centrum przeładunkowym.

Swarzędzkie Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznań (CLIP) rozbudowało kosztem 202 mln zł terminal i wyposażyło go w urządzenia przeładunkowe systemu Lohr.

Grupa PKP Cargo z dofinansowaniem blisko 52 mln zł wzniosła terminal w Zduńskiej Woli Karsznicach. Całkowita wartość prac budowlanych wyniesie prawie 128,6 mln zł.

Miliony idą nie tylko na terminale.

PCC Intermodal kupuje 7 elektrycznych lokomotyw liniowych i 150 wagonów za 178,9 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 89,5 mln zł. Dla terminal w Brzegu, Kutnie i Gliwicach kupuje po jednej lokomotywie manewrowej za łączną sumę 11 mln zł, w tym 5,5 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Ten przetarg jeszcze nie jest rozstrzygnięty.

Należąca do inwestycją funduszu inwestycyjnego Three Seas Initiative spółka Cargounit potwierdziła zakup 30 Vetronów i 10 Smartronów, których dostawy rozpoczną się w 2025 roku. Dzięki opcji Cargounit zagwarantował sobie zakup w Siemens Mobility do stu lokomotyw elektrycznych.