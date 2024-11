Race przyczyną pożaru pociągów w Poznaniu

Spółka PKP Intercity poinformowała, że 10 listopada około godziny 15:00 podczas przewozu kibiców na mecz specjalnym pociągiem z Warszawy do Poznania na stacji Poznań Górczyn doszło do groźnego pożaru. Płonął pociąg towarowy i zniszczeniu uległy dwa wagony PKP Intercity. Nikt nie ucierpiał. „Do pożaru doszło po zatrzymaniu naszego pociągu obok składu towarowego” opisuje PKP Intercity.

Kto zapłaci odszkodowanie?

Straty sięgną milionów złotych. „Powołana została komisja kolejowa do zbadania zaistniałego zdarzenia. Będziemy dochodzili odszkodowania od sprawców zniszczenia wagonów” zapewnia PKP Intercity.

Policja prowadzi dochodzenie, jego wyniki będą miały zasadnicze znaczenia dla wypłaty odszkodowania. Kancelaria Legal Intermodal wskazuje, że odpowiedzialność za ładunek spoczywa na przewoźniku. Odpowiada on według swojej „macierzystej” konwencji międzynarodowej, natomiast przeładowca odpowiada na podstawie swojego regulaminu świadczenia usług.

Kancelaria zaznacza, że „Nadawca może wystąpić do przewoźnika o odszkodowanie w pełnej wysokości tylko wtedy, gdy w liście przewozowym wskazana jest wartość towaru. Jest to sytuacja rzadka, z uwagi na fakt, że wiąże się to z odpowiednio wyższą stawką przewozową”.