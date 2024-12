Na Jedwabnym Szlaku Rosja ustępuje pod naciskiem Chin

- Przejrzysta dokumentacja – Kluczowe jest przygotowanie pełnej dokumentacji transportowej, która jednoznacznie wskazuje, że towary nie mają podwójnego zastosowania.

- Ścisła współpraca ze spedytorami – Organizacja transportu przez Rosję będzie wymagała bliskiej współpracy ze spedytorami, którzy odpowiednio przygotują dokumentację.

Jeżeli te doniesienia zostaną oficjalnie potwierdzone, decyzja Rosji może znacząco poprawić sytuację w międzynarodowej logistyce.

To tylko polityka

Powrót do wykorzystania Nowego Jedwabnego Szlaku pozwoli zaoszczędzić czas i koszty, a także odciąży alternatywne trasy, takie jak Środkowy Korytarz. Ponadto zmniejszy ryzyko opóźnień i usprawni współpracę z Chinami, które są jednym z kluczowych partnerów handlowych dla europejskich importerów. – Jestem nieco zaskoczony, że reakcja w tej sprawie zajęła tak dużo czasu. Można przypuszczać, że zmiany zostały wymuszone przez chińskie działania dyplomatyczne, co wydaje się logiczne w kontekście strategicznego znaczenia Nowego Jedwabnego Szlaku – wskazuje prezes Symlog Bartosz Miszkiewicz.

Podkreśla, że Jedwabny Szlak to nie tylko trasa handlowa, ale również narzędzie geopolityczne, którego autorem i głównym promotorem jest prezydent Chin, Xi Jinping. – Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której Rosja jednostronnie zamknęłaby tak kluczową trasę handlową, bez uzgodnienia z Chinami, dla których Jedwabny Szlak jest fundamentem inicjatywy „Pasa i Szlaku”. Gdyby nawet doszło do takich ograniczeń, mogłyby one wynikać raczej z chińskiej decyzji strategicznej niż wyłącznie z woli Rosji. Wszystko to pokazuje, jak silny pozostaje chiński wpływ na globalne szlaki handlowe i że nie należy oczekiwać drastycznych zmian w ich polityce w najbliższym czasie – zaznacza Miszkiewicz.