Niepewna przyszłość wynajmu lokomotyw

W 2023 roku praca kolejowego transportu towarowego w EU zmalała o 4,9 proc. do 378,1 bln tkm, w tym przewozy kontenerów zmniejszyły się o 9,4 proc. Wzrosła jedynie praca przewozowa w przewozach pasażerskich, o 11,2 proc. w stosunku do 2022 roku i sięgnęły 429 mld paskm.

Podobna sytuacja jest w Polsce: w przewozach pasażerskich obserwowany jest po dziesięciu miesiącach wzrost o 10,4 proc. (do 24 mln paskm), zaś w towarowych spadek o 5,4 proc. do 49 mld tkm, wynika z danych UTK.

Kontenery nie zastąpią węgla

Komisja Europejska próbuje czarować rzeczywistość przewidując 1,5 proc. wzrostu PKB w 2025 roku, jednak nic nie zapowiada poprawy, europejska produkcja maleje. Wskaźniki ekonomiczne z Niemiec przeczą brukselskim prognozom. Instytut ifo podał, że niemiecki przemysł wytwórczy pesymistycznie patrzy w przyszłość i wskaźnik koniunktury zmalał w grudniu do 84,7 punktów, gdy w listopadzie wynosił 85,6 pkt. Przedsiębiorcy spodziewają się obniżenia eksportu, wskaźnik optymizmu eksporterów zmalał w grudniu do minus 6,1 punktu, gdy miesiąc wcześniej wynosił minus 5,8 punktu. Coraz mniej firm planuje zwiększenie zatrudnienia, a w przemyśle samochodowym, lokomotywie europejskiej gospodarki, słychać tylko o zwolnieniach.

Cargounit spodziewa się w Polsce i innych krajach Europy-Środkowo Wschodniej kontynuacji wymiany starszych lokomotyw na nowoczesne, jednak długoterminowe perspektywy towarowych przewozów kolejowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej a zwłaszcza w Polsce nie są różowe. – Węgiel kamienny zużywany przez energetykę zawodową to ok. 30 mln ton rocznie przy całkowitej masie przewozów kolejowych w Polsce ok. 230 mln ton. Jeśli będziemy transformować energetykę w Polsce zgodnie z obecnymi planami do 2035 roku, to znikną przewozy około 30 mln ton węgla kamiennego i trzeba być świadomym ryzyka, bo przewozy kontenerów mimo dużej dynamiki nie zastąpią węgla. Stąd zwiększamy obecność za granicą i wchodzimy w transport pasażerski a nasze nowe lokomotywy wielosystemowe osiągają prędkość do 200 km/h. Ostatnio wynajęliśmy PKP Intercity 5 lokomotyw wielosystemowych Siemens Vectron do obsługi połączenia Baltic Express w relacji Praga-Gdynia. Inne platformy lokomotyw wielosystemowych dostępne na rynku nie mogą pochwalić się taką liczbą homologacji krajowych przy prędkości 200 km/h. Platforma lokomotyw wielosystemowych Vectron MS, na która postawiliśmy w Cargounit, stała się złotym standardem dla wiodących przewoźników towarowych i pasażerskich. Ze względu na to, że jesteśmy już podmiotem znanym i rozpoznawalnym za granicą otrzymujemy coraz więcej zapytań z rynków zagranicznych zarówno od prywatnych przewoźników jak i zapytania ze strony przewoźników narodowych na wynajem dużej liczby lokomotyw – podkreśla prezes zarządu Cargounit Łukasz Boroń.