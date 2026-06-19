Centralne Biuro Antykorupcyjne podało, że funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie, na polecenie prokuratora z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, zatrzymali 16 czerwca siedem osób.

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Są to trzej pracownicy Pesa oraz czterej przedsiębiorcy realizujący zamówienia dla spółki, w tym były żołnierz. „W miejscach zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Czynności realizowano również w siedzibie spółki Pesa Mińsk Mazowiecki.”

Łapownictwo menedżerskie

Z ustaleń śledztwa wynika, że „przestępczy proceder miał miejsce w okresie od grudnia 2019 r. do stycznia 2024 r. Polegał na przyjmowaniu korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje kierownicze w spółce w zamian za przekazywanie poufnych informacji przedsiębiorcom na temat planowanych postępowań przetargowych oraz na bezpośrednim wpływaniu na ich przebieg. Szacuje się, że sprawa może dotyczyć ponad 1150 zamówień publicznych, których łączna wartość przekracza 28,5 mln zł”.

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CBA podało, że „Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji i zakazu kontaktowania z określonymi osobami. Cześć z zatrzymanych przyznała się do zarzucanych czynów, a sprawa ma charakter rozwojowy. Planowane są kolejne czynności procesowe.”

Pesa informuje, że „z uwagi na toczące się postępowanie nie komentujemy sprawy na tym etapie, współpracujemy z prokuraturą i służbami. Spółka w Mińsku Mazowieckim oczekuje na formalne potwierdzenie, że jest pokrzywdzona w tej sprawie. Wstępne przypuszczenia sugerują, że zarzuty mogą dotyczyć pracowników odpowiedzialnych za zlecanie zakupu materiałów i usług malarskich wykorzystywanych przy remontach pojazdów w okresie od grudnia 2019 do stycznia 2024. Zarząd Pesa Mińsk Mazowiecki uruchomił już wewnętrzne postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.”

Elektryczny tabor

CBA przypomina o klauzuli niekaralności, która pozwala uniknąć kary w przypadku łapownictwa menedżerskiego. Osoba, która udzieliła lub obiecała udzielić korzyści majątkowej lub osobistej, „musi zawiadomić o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnić wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten się o nich dowiedział.”

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Pesa Mińsk Mazowiecki należy od 2008 roku do Grupy Pesa i specjalizuje się w naprawach pociągów oraz lokomotyw. W jego halach Pesa zmodernizowała pociągi ED74 („Edyty”), serwisuje i naprawia pociągi Dart oraz lokomotywy Gama.

Zakład zatrudnia ponad 700 osób i stał się serwisowym centrum dla całej grupy. Powstał 29 listopada 1952 jako Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” specjalizujący się w naprawach elektrycznego taboru węzła warszawskiego. W 2022 zakłady zmieniły nazwę na Pesa Mińsk Mazowiecki.