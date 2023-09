Newag podpisał wstępna umowę z Hyundai Rotem przewidującą współpracę wyrazie uruchomienia w Polsce projektu kolei dużych prędkości.

Tuż przed targami Pesa sprzedała Orlenowi pierwszą w Polsce wodorową lokomotywę wodorową i prowadzi zaawansowane rozmowy z kolejnymi klientami.

Wodorowe pociągi prezentuje Siemens.

Dostawcy jak Medcom który specjalizuje się w falownikach oferują nowe generacje napędów. Są one o 40 proc oszczędniejsze od konstrukcji sprzed dekady.

Przewoźnicy sięgają po nowe technologie zmniejszające emisje dwutlenku węgla. PKP InterCity podpisał z PGE Energetyka Kolejowa umowę i przystąpił do inicjatywy Zielona Kolej, która zakłada, że do 2025 roku połowa zużywanej przez operatora energii będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych. Przewoźnicy inwestują także w narzędzia sprzedażowe. Polregio wprowadza biletomaty i wideomaty które mają ułatwić dostęp do zakątku biletów. Pociągi Polregio obsługują 1900 stacji ale tylko na 120 są kasy.