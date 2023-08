W przewozach ekspresowych nie widać zastoju

Z danych GITD wynika, że na koniec 2022 roku w Polsce blisko 31,4 tys. aut o dmc od 2,5 do 3,5 tony wykonywało przewozy międzynarodowe. Spośród nich 93 proc. spełniało normy czystości spalin Euro 6.

Firmy zajmujące się przewozami ekspresowymi to małe działalności, blisko 61 proc. aut należy do flot mających do 10 samochodów, a tylko 3,6 proc. do flot mających ponad 100 pojazdów. W przypadku transportu ciężkiego do największych flot należy 16,9 proc. parku.

Przewozami międzynarodowymi zajmuje się 44,5 tys. firm, z których znaczna część ma floty mieszane, składające się z aut lekkich o dmc od 2,5 do 3,5 tony oraz powyżej tej granicy.