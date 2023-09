Jesienne żniwa transportowe nie poprawią rentowności transportu

Niepokojące sygnały docierają z Niemiec, które są lokomotywą gospodarczą dla całego kontynentu. Ceny energii w sierpniu sięgnęły ok. 94,4 euro za MWh i choć zmalały o 80% w stosunku do szczytu sprzed wakacji 2022 roku, są dwa razy wyższe niż przed pandemią. Cierpi na tym konkurencyjność niemieckiej gospodarki, w lipcu eksport zmalał o 0,9%, gdy import zwiększył się o 1,4% (w tym z Rosji o 2,2%). Kraj zachował jednak dodatni bilans płatniczy, sięgający w lipcu 15,9 mld euro.

We wrześniu sytuacja eksporterów pogorszyła się, wskaźnik eksportowy ifo zmalał do minus 11,3 punktów z minus 6,5 punktu w sierpniu. W tej sytuacji przedsiębiorstwa ograniczają zatrudnienie, z barometru ifo wynika, że we wrześniu jego wysokość zmalała do 95,8 punktów z 97,0 punktów w sierpniu.

Anemiczne ożywienie

Pierwsze tygodnie jesiennego szczytu przewozowego są anemiczne, co odzwierciedla spadek Barometru EFL dla transportu na III kwartał 2023 roku do 49,7 pkt., o 0,8 pkt. mniej niż w poprzednim kwartale. – Od kilkunastu miesięcy odczyty dla sektora transportowego krążą wokół magicznego poziomu 50 punktów, który oznacza, że firmy widzą szanse na przyspieszenie ich biznesu. W ubiegłym kwartale przekroczyliśmy tę optymistyczną granicę, w tym ponownie został odnotowany wynik poniżej progu organicznego rozwoju. Widać, że przewoźnikom trudno jest formułować bardziej optymistyczne prognozy obserwując otoczenie gospodarczo-polityczne. Cały czas brakuje pozytywnych, dużych impulsów, które by ich do tego skłoniły. Mogą nim być zarówno czynniki na poziomie europejskim, jak odblokowanie funduszy z KPO dla Polski, zakończenie wojny na terytorium Ukrainy czy wyniki wyborów parlamentarnych, które przed nami – ocenia prezes zarządu EFL Radosław Woźniak.

Na dodatek w branży dominuje przekonanie, że nawet jeżeli wzrost obrotów się pojawi, to nie spowoduje wzrostu rentowności. Na pesymistyczne postrzeganie biznesu wpływ mają także zmienne warunki gospodarcze i niepewność ekonomiczna.