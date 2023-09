Sprawdzamy, czy tiry jadą przez zachodnią i południową granicę

Niemieckie MSW nie podaje jednak ilu ze schwytanych migrantów przeszło przez granicę Polski z Białorusią. Ostatni komunikat w tej sprawie pochodzi z lutego 2022 roku; Berlin informuje w nim, że „W całym 2021 roku policja federalna wykryła 11 228 nieautoryzowanych wjazdów z powiązaniem z Białorusią. W styczniu 2022 r. Policja Federalna od początku roku zarejestrowała 361 nieuprawnionych wjazdów, przy utrzymującej się tendencji spadkowej”.

Na początku grudnia 2022 roku niemieckie MSW poinformowało, że „W imieniu prokuratury w Görlitz policja federalna wydała cztery nakazy aresztowania śledczego i przeszukała 14 nieruchomości w związku z podejrzeniem przemytu cudzoziemców związanego z gangami i handlu”.

Policja federalna prowadzi na zlecenie prokuratury w Görlitz śledztwo w sprawie podejrzeń o przemyt cudzoziemców związany z gangami. Policja podejrzewa, że szlak przemytu wiódł początkowo przez Białoruś do Niemiec, ale zauważyła przejście na szlak bałkański.

Policja aresztowała czterech podejrzanych: po dwóch w Berlinie i we Forst. Zatrzymani to dwaj Syryjczycy i dwaj obywatele Iraku w wieku od 25 do 45 lat.

Berlin dodał w komunikacie, że w trakcie dochodzenia prowadzono intensywną współpracę między władzami policyjnymi Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Finlandii pod patronatem Europolu.