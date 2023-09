Firmy transportowe płacą akcjonariuszom dywidendę

Uważa, że zainteresowanie tego typu usługami nadal będzie rosło. – W dalszym ciągu obserwujemy utrzymujący się wzmożony popyt na usługi logistyczne, głównie związane z przewozem, magazynowaniem oraz przeładunkami zbóż i pasz. Spodziewamy się także wzrostów na rynku dostaw węgla. Cały rok powinien zaowocować zwiększeniem przychodów Grupy OTL, na co wpływ będą w dużej mierze mieć właśnie czynniki rynkowe, w tym m.in. wspomniana obsługa ładunków zboża z Ukrainy w naszych terminalach. Ładunki te zostały przekierowane m.in. do Polski po wycofaniu się Rosji z umowy zbożowej na początku lipca – wyjaśnia prezes OT Logistics.

Nowe inwestycje

Zarząd podtrzymuje zapowiedzi dotyczące osiągnięcia w niedalekiej przyszłości potencjału portów Grupy OTL, który szacuje na około 12 mln ton. Dla porównania, w zeszłym roku spółki Grupy OTL przeładowały w swoich terminalach 8 mln ton towarów. – Podnosimy konkurencyjność naszych portów, w które inwestujemy, by jeszcze w tym roku ich wydajność istotnie wzrosła. Wśród aktualnie realizowanych zakupów są dwa żurawie, które będą pracować w porcie w Świnoujściu, głównie przy przeładunkach towarów masowych, ale także ładunkach ponadgabarytowych czy kontenerów. Zakupione żurawie są urządzeniami nowej generacji, które spełniają normy środowiskowe i wpisują się w szybki postęp technologiczny. Wartość tej inwestycji to około 40 mln zł – szacuje wiceprezes OT Logistics Grzegorz Zubrzycki.

Prognozy makroekonomiczne nie są jednak pomyślne. Ifo Instutut prognozuje, że w tym roku niemiecka gospodarka skurczy się o 0,6 punktu, gdy we wcześniejszych prognozach spodziewany był wzrost PKB o 0,9 proc. W trzecim kwartale znów zmalała produkcja przemysłowa. – W przeciwieństwie do wcześniejszych zapowiedzi, ożywienia nie należy spodziewać się w tym roku. Spowolnienie obserwowane jest niemal we wszystkich gałęziach przemysłu – zaznacza szef działu prognoz instytutu ifo Timo Wollmershäuser. Niewielki wzrost niemieckiego PKB, wynoszący 1,4 proc. (o 0,1 pp. mniej niż we wcześniejszych prognozach), prognozowany jest w 2024 roku.

Powodem obniżenia prognoz jest wolniejszy od spodziewanego wzrost konsumpcji indywidualnej. Podobna niepewność panuje w Polsce. Prawie co trzeci Polak spodziewa się, że kolejne miesiące przyniosą wzrost bezrobocia, wynika z badań GfK.

Polska branża odzieżowa alarmuje, że jest na skraju upadku, ponieważ popyt jest o połowę mniejszy od spodziewanego, leje się krew w sieciach handlowych, rada nadzorcza dyskontu Pepco przeprowadziła wymianę zarządu odpowiedzialnego za fatalne wyniki i nadmierne zapasy.