Hasłem dnia oszczędności i presja na ceny

Obecna sytuacja gospodarcza niejako zmusza wszystkich przedsiębiorców do szukania rozwiązań pozwalających ograniczyć koszty. Jeśli chodzi o Fresh Logistics to w zasadzie optymalizacja odbywa się u nas od kilkunastu lat i nie chodzi tu o drastyczne cięcia, ale skuteczne wprowadzanie zmian w procesach, pozwalających na oszczędności dla wszystkich. Mam tu na myśli zarówno przewoźnika, nadawcę i odbiorcę przesyłek. W ostatnich latach wdrożyliśmy ciekawe projekty optymalizacyjne bazujące na filozofii LEAN. Dzięki niej, zaangażowanie samych pracowników w usprawnienia znacząco wzrosło.

Nasza filozofia zakłada poszukiwanie usprawnień w całym łańcuchu dostaw. Mówimy tu zarówno o nadawcach jak i odbiorcach. Jeśli mamy możliwość sprawienia by różnego rodzaju procesy odbywały się szybciej, bezpieczniej lub taniej to dążymy do tego po to, by wzajemnie rozwijać swoje biznesy. Bardzo poważnie podchodzimy także do odpowiedzialności za środowisko naturalne i ograniczanie emisji CO 2 . Testujemy różnego rodzaju opcje i technologie. Przykładami może być wykorzystanie elektrycznych samochodów ciężarowych w kooperacji z IKEA lub wprowadzenie pojazdów typu CityLiner optymalizujących liczbę przewożonych palet i gabarytów samej ciężarówki. Kluczową kwestią jest również budowanie logistyki w duchu paperless. Logistyka bez papieru to nie tylko oszczędność czasu, ale przede wszystkim pieniędzy. Dlatego też wspólnie z GS1 Polska oraz naszymi partnerami wprowadzamy rozwiązania, które przynoszą korzyści wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw. Nie bez znaczenia jest także zaangażowana kadra, która stanowi stabilny fundament w niepewnych czasach.

Rynek produktów świeżych jest bardzo dynamiczny, natomiast to co pozostaje niezmienne to wymagania finalnych konsumentów – produkty na sklepowej półce muszą być zawsze świeże, na czas i przede wszystkim bezpieczne. A rolą operatora logistycznego jest spełnienie oczekiwań rynku, bez względu na trudności. Jesteśmy przekonani, że dzięki ciągłej optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi lean management oraz tworzeniu angażującego środowiska pracy będziemy mogli efektywnie stawiać czoła obecnym wyzwaniom. Takich działań nie można prowadzić ad hoc – tylko strategiczne podejście jest gwarantem sukcesu czyli zadowolenia nawet najbardziej wymagającego klienta.