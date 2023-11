Ceny taboru spadają, podobnie jak sprzedaż

Podobnie rynek oceniają firmy najmu krótko- i średnioterminowego, które wstrzymały odbiory samochodów i realizację umów ramowych.

Powodem spowolnienia i spadku rejestracji jest spowolnienie gospodarcze. Analitycy PKO Research wskazują, że w strefie euro w trzecim kwartale 2023 roku PKB spadł o 0,1% kwartał do kwartału. Zespół Analiz Ekonomicznych EY przyznaje, że gospodarka Polski i Europy z trudem wychodzi ze stagnacji, ale pociesza, że najgorsze ma już za sobą.

Komisja Europejska prognozuje, że w 2024 roku wzrost PKB UE poprawi się do 1,3 proc. Jest to nadal rewizja w dół o 0,1 p.p. w porównaniu do prognozy z lata. Prognozuje się, że w strefie euro wzrost PKB będzie nieco niższy i wyniesie 1,2 proc. Bruksela oczekuje, że w 2025 roku, gdy inflacja i skutki zacieśnienia polityki pieniężnej wygasną, wzrost gospodarczy przyspieszy do 1,7 proc. w UE i 1,6 proc. w strefie euro.

Czytaj więcej Firmy Zbliża się rok przejęć, sezon otwiera Waberer’s Zbliża się rok przejęć, po trudnym roku dużo firm jest osłabionych finansowo i koncerny logistyczne szykują się do zakupów.

Z raportu IRU, Ti oraz upply wynika, że popyt na drogowy transport towarowy spada na całym kontynencie, co pociąga za sobą dalszy spadek stawek. Obniżyły się one do poziomów sprzed kilkunastu lat, gdy obecne koszty są nieporównywalne.