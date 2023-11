Nowa generacja ciężarówek Iveco

Czytaj więcej Drogowy Ukraina podgrzewa sytuację na granicy Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy ogłosiło, że będzie ewakuować ukraińskich kierowców z granicy.

Specjaliści Iveco podliczają, że zmniejszenie spalania, wprowadzenie predykcyjnego tempomatu i obsługi zapobiegawczej dają ok. 9 tys. euro oszczędności rocznie na każdy samochód.

Elektryki na przyszłość

Daily już jest zelektryfikowany w odmianach o dmc od 3,5 do 7,2 tony. Samochody z pojedynczymi tylnymi kołami mogą unieść do 2 pakietów baterii, każdy o pojemności 37 kWh (zasięg od 120 do 235 km). Wersje z kołami bliźniaczymi mają zasięg od 300 do 240 km i od 3 do 4 pakietów. Mogą był one ładowane ładowarką wolną o mocy do 22 kW lub szybką o mocy do 115 kW.

Iveco przypuszcza, że połowa pokonujących codziennie po 200 km Daily sprzedana w 2030 roku będzie miała napęd elektryczny.

W klasie ciężkiej prototyp Iveco S-eWay ma 748 kWh energii, która umożliwia pokonanie 500 km i zabranie 22 ton przez ciągnik siodłowy z naczepą. Trzyosiowe podwozie ma do 7 pakietów baterii o pojemności do 490 kWh i 19 ton ładowności. Samochody mogą uzupełniać energię ładowarkami o mocy 350 kW i naładowanie od 20 do 80 proc. pojemności akumulatorów zajmie do 30 minut.