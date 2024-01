Przewoźnicy zawiesili blokadę granicy z Ukrainą. "Jeśli będzie trzeba, wrócimy"

MF przygotuje system SENT do nadzoru nad wykonywanymi przez firmy ukraińskie przewozami. MI przygotuje do końca stycznia projekt ustawy doprecyzowującej obowiązki spedytorów, nadawców i odbiorców i wprowadzającej kary za udzielania zleceń przewozu drogowego podmiotom nieuprawnionym.

Ministerstwo Infrastruktury zaprosiło do udziału w pracach stałej Rady Doradczej przedstawicieli protestujących: Edytę Ozygałe, Macieja Borkowskiego i Tomasza Borkowskiego.