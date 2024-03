Solaris: nadchodzą tłuste lata

Solaris jest także liderem w dostawach wodorowych modeli. Przekazał 200 takich pojazdów, użytkowane są przez ponad 40 klientów w dziesięciu krajach. Kolejne zamówienia opiewają na ponad 700 wodorowych modeli.

Spółka przekazała klientom w 2023 roku łącznie 1456 autobusów (spadek o 2,4 proc.), z których ponad 80 proc. dostaw stanowiły modele zero- i niskoemisyjne. Zamówienia na elektryczne autobusy stanowiły w 2023 roku 60 proc. wartości produkcji, gdy rok wcześniej 49 proc. Łącznie z trolejbusami wartość produkcji pojazdów z napędami elektrycznymi sięgnęła 77 proc., gdy rok wcześniej wynosiła 62 proc.

Doliczając do tych liczb model z napędem gazowym i hybrydowym, modele przyjazne środowisku stanowiły 82 proc. produkcji w 2023 roku. Są one droższe od diesli, co wpłynęło na wzrost przychodów spółki. Zwiększyły się one w 2023 roku o 18 proc. rok do roku do 800 mln euro.

Czytaj więcej Regulacje Ue Koleje przeciw gigalinerom Od kilkunastu lat koleje wstrzymują przyjęcie regulacji, dopuszczających do ruchu większe i cięższe samochody ciężarowe.

Modele międzymiastowe

Wartość zebranych w 2023 roku zamówień sięgnęła 1287 mln euro i była o 50 proc. większa niż w 2022 roku. Wartość zamówień jest o 60 proc. większa do przychodu za 2023 rok i stanowi blisko jedną trzecią portfela zamówień całego koncernu CAF.

Solaris podkreśla, że zdobył zaufanie klientów, o czym świadczy wiele kontraktów na co najmniej 100 autobusów, a wiele z nich pochodzi od miast, które używają Solarisów od lat. Przykładami mogą być zamówienia złożone przez Wenecję (z opcjami 108 wodorowych modeli), Bolonię (do 140 autobusów), Mediolan (105 Urbino), Berlin (do 650 elektrycznych Urbino).