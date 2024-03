Załamanie sprzedaży ciężarówek

Jednak Transport intelligence wylicza na podstawie danych Transporeon, że w styczniu ceny usług transportowych wzrosły na rynku chwilowym o 2,5 proc. rok do roku, choć w stosunku do grudnia zmalały o 5,7 proc.

Ceny w przewozach kontraktowych poprawiły się o 0,3 proc. rok do roku. Na rynku było w styczniu więcej o 1,3 proc. w stosunku do grudnia wolnych samochodów.

Nie wszędzie jednak jest tak źle. Z danych niemieckiego urzędu rejestracyjnego KBA wynika, że rejestracje samochodów ciężarowych w Niemczech w lutym były o21,6 proc. wyższe niż rok wcześniej i o 12,5 proc. większe niż w styczniu. Sięgnęły 26,6 tys. sztuk. Rejestracje ciągników siodłowych wzrosły o 6,1 proc. rok do roku, ale zmalały o 4,4 proc. w stosunku do stycznia do 3,5 tys. sztuk.

Czytaj więcej Krajowe Bat na pośredników w przewozach ładunków Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, który wprowadzi zakaz zlecania transportu podmiotom bez wystarczających uprawnień pod groźbą kar pieniężnych.

Poprawa spodziewana wkrótce

Analitycy PKO Research przekonują, że ożywienie gospodarcze jest tuż za rogiem. Wskazują, że trwający już 2 lata okres spadku produkcji i nowych zamówień nigdy nie był dłuższy niż obecnie. Na dodatek krajowy PMI (wskaźnik aktywności finansowej) za luty pozytywnie zaskoczył i wbrew negatywnym tendencjom z Niemiec i większości strefy euro wzrósł do 47,9 pkt. z 47,1 pkt., wyraźnie przebijając oczekiwania. Co ważne, rośnie optymizm firm co do kolejnych 12 mies. – oceny firm były w lutym najwyższe od połowy 2021 i lepsze niż długoterminowa średnia.

Także Barometr EFL wzrósł w pierwszym kwartale br. w stosunku do poprzedniego pomiaru o 2,1 pkt., a rok do roku o 4 punkty. Chociaż firmy obawiają się niepewności, to jednak liczą na ograniczony rozwój. W transporcie barometr sięgnął 58, pkt. i przedstawiciele tej branży wykazali się największym optymizmem wśród badanych branż.