Bat na pośredników w przewozach ładunków

Nowelizacja ma uregulować zasady zlecania krajowego przewozu drogowego rzeczy, międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy oraz przewozu kabotażowego przez podmioty wykonujące inne czynności związane z przewozem jako spedytorzy, nadawcy lub podwykonawcy tych podmiotów. – Przed zleceniem przewozu drogowego zlecający będzie zobowiązany do sprawdzenia, czy przewoźnik drogowy, któremu zamierza powierzyć transport, posiada stosowne uprawnienia. Mowa o weryfikacji dokumentów uprawniających do wykonania danego rodzaju przewozu drogowego oraz związanych z przewożonym ładunkiem. Do obowiązków zlecającego będzie należeć także wystawienie i przekazanie przewoźnikowi drogowemu dokumentu potwierdzającego zlecenie – wyjaśnia prawniczka w TC Kancelarii Prawnej Paulina Eliasz-Pietrusewicz.

Projekt zakłada zobowiązanie zlecającego do zachowania dokumentacji przez okres 5 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono zlecenie. – Chodzi o kopie lub oryginały dokumentów uprawniających przewoźnika do wykonania danego rodzaju przewozu drogowego, dokumentów związanych z przewożonym ładunkiem oraz dokumentu potwierdzającego zlecenie. Wspomniane dokumenty będą musiały zostać przedstawione organom kontrolnym na ich żądanie – wskazuje ekspertka TC Kancelarii Prawnej.

Projekt jest na etapie nowelizacji. – Poprzez wprowadzenie wymogu posiadania odpowiednich uprawnień do zlecania przewozów, rząd zamierza wyeliminować przestrzeń dla nieuczciwych praktyk, które dotychczas mogły negatywnie wpływać na rynek. Obowiązek przechowywania dokumentacji oraz zaostrzenie sankcji za nieprzestrzeganie przepisów podkreślają zobowiązanie do utrzymania wysokich standardów w sektorze transportowym – ocenia Paulina Eliasz-Pietrusewicz.

Pośrednicy od lat są krytykowani przez przewoźników za nadmierne marże. Protesty budzą także wielokrotni pośrednicy, bywa, że ładunek przechodzi przez kilka biur pośrednictwa, a ostateczna cena ledwie pokrywa jedynie kosztu dróg i paliwa.