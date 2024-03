Komisja Europejska proponuje zmiany w umowach transportowych z Ukrainą

- wzmocnienie przestrzegania przez przewoźników drogowego transportu towarów obowiązków związanych z operacjami dozwolonymi na mocy umowy, zwalczanie oszustw lub fałszowania dokumentów kierowcy oraz przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego: takie przestępstwa lub wykroczenia mogą prowadzić do cofnięcia licencji;

- dodać nową klauzulę ochronną: w przypadku, gdy krajowy rynek transportu drogowego na określonym obszarze geograficznym dostrzeże poważne zakłócenia, które można przypisać umowie, umowa może zostać zawieszona na tym obszarze geograficznym.

KE zaznacza, że „umowa była bardzo pozytywna zarówno dla UE, jak i dla Ukrainy, umożliwiając znaczny wzrost ich eksportu na rynki drugiej strony. Umowa z Ukrainą, a także umowa z Mołdawią, miała również zasadnicze znaczenie dla wspierania korytarzy solidarnościowych.”

Umowy niezbędne dla handlu

KE i Ukraina podpisały w czerwcu 2022 roku umowy transportowe, a następnie przedłużono je do końca czerwca 2024 roku. Przyznają one przewoźnikom ukraińskim, mołdawskim i unijnym prawa do transportu dwustronnego na terytoriach obu stron. Ponieważ tradycyjne szlaki transportowe w regionie zostały zakłócone lub zamknięte ze względu na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie i niedostępność Morza Czarnego jako tradycyjnej trasy handlowej dla tych dwóch państw, przedłużenie co najmniej do końca 2025 roku pomoże zapewnić dostawy.

Umowy o transporcie drogowym umożliwiły przewożenie samochodami ciężarowymi do Ukrainy podstawowych towarów, takich jak paliwo i pomoc humanitarna, a jednocześnie pomogły ukraińskim towarom, takim jak zboże, rudy, stal i produkty powiązane, dotrzeć do UE i reszty świata.