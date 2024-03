Dzisiaj Warszawa, jutro Świecko?

Uważa, że blokada przejścia granicznego w Świecku zagroziłaby bytowi słubickich przedsiębiorców, którzy żyją z obsługi ruchu granicznego, hotelarzom, restauratorom, handlowcom m.in. z miejskich targowisk. – Wystarczył jeden dzień protestu z niedzieli na poniedziałek (odbył się on 25-26 lutego – przyp. red.) i nasze miasto wyglądało na wymarłe, markety były puste, bazar był pusty, nie mówiąc już o dziesiątkach zakładów fryzjerskich, które tutaj mamy i wielu firmach usługowych. Nie można protestować w taki sposób, że wyrządza się krzywdę innym. Wiem od rolników, dlaczego protest ma się odbyć m.in. przed przejściem granicznym w Świecku. Bo to jest główny węzeł komunikacyjny i tranzytowy i to najbardziej zaboli. Tylko dlaczego to ma boleć słubickich przedsiębiorców? – pytał rolników burmistrz. – Nie może tak być, że protest jednej grupy zawodowej uderza w wiele innych – stwierdził.

Warunki rolników

Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” jednogłośnie podjęło decyzję, że warunkiem odstąpienia od protestów i podjęciem rozmów na inne bardzo ważne tematy jest:

– wstrzymanie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest między innymi likwidacja rodzinnych gospodarstw rolnych, stanowiących dotychczas podstawę Wspólnej Polityki Rolnej

– w handlu z Ukrainą powrót do stanu z 2021 r. i sfinansowanie (np.: z przyznanych już 50 mld Euro) eksportu produktów rolnych przez Europę poza granice Unii Europejskiej na tradycyjne rynki eksportowe Ukrainy.

Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” domaga się doraźnej pomocy państwa dla podtrzymania gospodarstw, nie może jednak stanowić podstawy o zakończeniu akcji protestacyjnej.

Unijny import kukurydzy w sezonie 2022/23 wzrósł dwukrotnie w stosunku do wcześniejszego sezonu, do 15,2 mln ton. Średni import w ostatnich pięciu sezonach sięgał 9,8 mln ton. W przypadku wszystkich zbóż import także podwoił się do 22,2 mln ton, przy średniej 5-letniej 13,9 mln ton. Z danych Eurostat wynika także, że największy przyrost dotyczył zbóż z Rosji (dynamika 162 proc. do 1 mln ton) i Ukrainy (dynamika 76 proc. do 8,5 mln ton). Zarazem Ukraina dopuszcza uprawy żywności generycznie modyfikowanej.