Grupa Wielton zmniejszyła przychody w 2023 roku

Szacunki wskazują, że trzeci w Europie producent naczep, przyczep i zabudów zmniejszył o 5,2 proc. przychody do 3,25 mld zł. Grupa sprzedała o 10 proc. mniej pojazdów (20,8 tys.), ale zachowała pozycję na kluczowych rynkach. – W 2023 roku branża mierzyła się ze spowolnieniem rynku i zmniejszonym popytem na naczepy i przyczepy – tłumaczy prezes zarządu Grupy Wielton Paweł Szataniak.

Podkreśla, że grupa utrzymała bezpieczny wskaźnik długu netto/EBITDA na poziomie ok. 2,15, a do tego zrealizowała wart 168 mln zł plan inwestycyjny. Grupa wypracowała prognozowany wynik EBITDA na poziomie ok. 205,4 mln zł, który był o 1 proc. większy od rezultatu z rekordowego 2022 roku. Prognozowana marża EBITDA wyniosła ok. 6,3 proc.

W Polsce, przy spadku rynku o 8,4 proc. rejestracje spółki Wielton zmniejszyły się o 9,2 proc. do poziomu 4011 szt. Z udziałami na poziomie 15,5 proc. Wielton wypracował trzecią pozycję na rynku.

Spółka Fruehauf utrzymała pierwsze miejsce we Francji z udziałem 19,3 proc. i rejestracjami 4 154 pojazdów (o 4,3 proc. mniej niż przed rokiem).