Kolejka na przejście w Koroszczynie żyje nocą

Przedsiębiorcy alarmują, że ich auta stoją po kilkanaście dni w kolejce, która ledwo rusza się, ponieważ cały czas wpuszczane są samochody omijające kolejkę. Dla firm ponad dwutygodniowy przestój samochodu to wymierna strata, tym bardziej, że wjazd na Białoruś jest ograniczony do dojazdu do najbliższego magazynu (kilka kilometrów), gdzie następuje przeładunek towaru na pojazd zarejestrowany w Rosji lub na Białorusi.

Oficer Prasowy KMP w Białej Podlaskiej, nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla podkreśla, że funkcjonariusze reagują na każdy przypadek łamania przepisów przez kierowców ciężarówek zarówno w sytuacji, gdy policjanci są świadkami takich zdarzeń jak też, gdy są informowani przez osoby postronne o kierowcach, którzy nie stosują się do ograniczeń tonażowych i podejmują próby ominięcia kolejki przy wykorzystaniu dróg lokalnych. – Na kierowców nakładane są mandaty karne, gdzie tylko od początku tego roku było ich ponad 1 000. Ujawniamy również przypadki posługiwania się fałszywą dokumentacją przewozową przez nieuczciwych kierujących, którzy w ten sposób próbują ominąć kolejkę. W tych sprawach prowadzone są postępowania przygotowawcze – wskazuje nadkomisarz.

Czytaj więcej Drogowy Przewoźnicy chcą stawki minimalnej Przedsiębiorcy transportu samochodowego wystąpili do Ministerstwa Infrastruktury z pomysłem wprowadzenia stawki minimalnej w przewozach drogowych.

Jednostki z całego kraju

Tłumaczy, że ze względu na wzrost liczby samochodów ciężarowych kierujących się na przejście graniczne w Kukurykach - spowodowany m. in. czasowo zawieszonym samochodowym ruchem granicznym na przejściach granicznych w Kuźnicy Białostockiej, Bobrownikach i Sławatyczach - na skutek wydłużonego czasu oczekiwania na przeprowadzenie odprawy celnej pojazdów ciężarowych, dochodzi do powstania ich wielokilometrowej kolejki na drogach. – W związku z tą sytuacją na przestrzeni ostatnich lat, każdego dnia przez całą dobę do służby w rejon kolejki kierowanych jest kilkudziesięciu policjantów, którzy czuwają nad bezpieczeństwem i porządkiem. Działania te są na tyle szeroko zakrojone, że wymagają one wsparcia ze strony policjantów z jednostek Policji z terenu całego kraju – zaznacza rzeczniczka KMP w Białej Podlaskiej.

Kierowcy zauważają jednostki z całego kraju. Podkreślają, że właśnie funkcjonariusze z innych dzielnic Polski najskuteczniej utrzymują porządek w kolejce i wyciągają z niej samochody, które czekają na przejazd po kilkanaście dni.