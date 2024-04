Przewoźnicy chcą stawki minimalnej

Podkreśla, że system urealni stawki i uszczelni polski rynek przed ukraińską konkurencją.

Pomysłodawcy uważają, że liczba pośredników powinna być ograniczona do co najwyżej dwóch i ewentualne w ramach wyjątku do podnajęcia drugiego przewoźnika. Dodatkowo do jednej trasy powinna być przypisana jedna faktura. – Klient powinien wiedzieć, ile kosztuje sama usługa transportowa, bez spedycji i pośrednictwa – zaznacza Matulewicz.

Za i przeciw regulacji

Pomysł spotkał się w większości z przychylnym przyjęciem branży, której przedstawiciele zgłaszają kilka uwag. – 18 lat temu uzgodniliśmy tabele przewozów kontenerowych. Dwa lata funkcjonowała, ale napływ nowych firm transportowych stosujących rabaty spowodował upadek stosowania tabeli – przypomina prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Tomasz Rejek.

Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji Zdzisław Szczerbaciuk wspomina, że już na początku wieku przy uchwalaniu ustawy o transporcie drogowym pojawił się pomysł ceny minimalnej, jednak środowisko było przeciwne. – W ustawie o cenach był zapis o cenie minimalnej, ale został wykreślony, choć sama idea jest słuszna. Problem jest w egzekwowaniu, a na dodatek niezbędna jest procedura odwoławcza od nałożonej kary – wskazuje Szczerbaciuk.

Podczas obrad Forum Transportu Drogowego pojawiły się głosy, że państwowa kontrola cen (cen minimalnych) za usługi transportowe, realizowane na podstawie dobrowolnie zawieranych umów, jest ingerencją w wolny rynek i zasadę swobody umów. Ceny za usługę kształtują się w wyniku wzajemnego oddziaływania popytu i podaży, dlatego też ich określenie pozostawia się zasadniczo siłom rynku, a nie prawnym regulacjom.