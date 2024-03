Potrzebny bezpieczny tranzyt ukraińskiego zboża

Brak doprecyzowania i wprowadzenie całkowitej blokady tranzytu, czyli zakazu wszelkiego transportu produktów z Ukrainy, nawet w kontekście przewozu towarów z granicy polsko – ukraińskiej do portów i dalej do krajów spoza UE, uderzy też w polskich przedsiębiorców eksportujących swoje towary do Ukrainy. A przypomnę, że w 2023 roku eksport polskich produktów do Ukrainy sięgnął 51,7 mld euro, import zaś około 20,3 mld.

Jednak możliwe, że doszło do nieprecyzyjnej wypowiedzi przedstawiciela resortu. Na dodatek przewoźnicy zauważają, że ze strony ukraińskich nadawców zainteresowanie tranzytem powraca.

Prezes zarządu Laude Smart Intermodal Marcin Witczak uważa, że konieczne są zmiany, które wpłyną na zwiększenie przepustowości na wschodniej granicy i zapewnią większą pewność, że towary z Ukrainy transportowane są w procedurze tranzytowej. – Kluczowe znaczenie ma wprowadzenie takich zmian, które uczynią tranzyt przez Polskę dóbr z Ukrainy kosztowo porównywalnym dla zachodniej Ukrainy z wysyłką przez Odessę – wskazuje Witczak.

Kontenery na Morzu Czarnym

Przekonuje, że najlepszym rozwiązaniem problemu z importem jest wsparcie tranzytu. – Opcją do rozważenia, która może wpłynąć na sprawniejszy i tańszy tranzyt, jest nadanie priorytetu zblokowanym pociągom z towarami zmierzającymi do i z Ukrainy z jednoczesnym zniesieniem opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej dla tych ładunków. Pozwoli to również przesyłać więcej koleją i zdjąć obciążenie z dróg – przekonuje prezes Laude.

Podkreśla, że każdy tranzyt musiałby być zakończony SAD-em eksportowym i oświadczeniem celnym, że towar opuścił Unię Europejską. – Tranzyt musi być zawsze zakończony wywozem z UE, tak że nie ma możliwości, aby zboże przeznaczone do tranzytu pozostało w UE – zaznacza Witczak.