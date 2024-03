Nadchodzi cyberlogistyka

Mniej rąk do pracy

Gulowaty dodaje, że już teraz jedna czwarta dostawców ma wdrożony cyfrowy obieg dokumentów, choć ilościowo jest to dużo więcej.

Dla klientów przygotowanie i przetestowanie komunikatów to kwestia kilku - kilkunastu tys. zł. – Ważniejsze są ograniczenia mentalne i uświadamianie korzyści z przejścia na model cyfrowy. Zainteresowanie rozwiązaniem biedrze się z promocji paperless i być może zwrócił uwagę przykład Biedronki, która o 40 proc. szybciej przyjmuje towar. To efekt lidera i każdy próbuje iść tym tropem, a jest on słuszny. Co prawda dojście do modelu, w którym wszystko będzie paperless zajmie bardzo dużo czasu, ale innej opcji nie widzę. Według mnie wszyscy rozumieją, że lepiej dojść do tego celu szybciej niż później. Wyobraźmy sobie, że dostawy do Biedronki są przyjmowane o 25 proc. szybciej, da to ogromne oszczędności: miejsca, zapasów – wymienia Gulowaty.

Atrakcją wdrożenia modelu jest efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich na magazynie. – Sieci mają olbrzymi problem z ludźmi, ciągle brak osób do obsługi a poprawa efektywności operacyjnej daje możliwość przesunięcia pracowników ze strefy przyjęć na kompletacje, aby towar jak najszybciej wyjechał do sklepu, bo opóźnienie to utrata sprzedaży towaru z półki – tłumaczy Jadczak.

W sieciach handlowych i logistycznych konieczne są także uproszczenia procesów, aby czas wdrożenia pracownika był jak najkrótszy. – Wsparcie systemowe ułatwia przyuczenie i eliminację błędów. Wzrost obsady w okresach pików wolumenowych z 5 tys. na 10 tys. osób w miesiąc oznacza, że, procesy powinny być uproszczone, aby pracownicy mogli szybko się wdrożyć. Nowo zatrudnieni mają wówczas jasny zakres obowiązków i wsparcie systemowe. Magazynierów, którzy wiedzą wszystko o wszystkim od lat jest coraz mniej. Stąd procesy są podzielone na mniejsze etapy, aby każdy mógł łatwo nauczyć się swojego „wycinka” procesu – wyjaśnia Gulowaty.