Wielka kolejka tirów na Białoruś

Instytu Breugel podliczył, że eksport do Rosji z krajów, które objęły ją sankcjami spadł drastycznie po inwazji na pełną skalę. Od stycznia 2019 roku do lutego 2022 roku eksport ten wynosił średnio 10,5 miliarda dolarów miesięcznie, a w ostatnich miesiącach jest do 5-6 mld, co oznacza spadek o ponad połowę. Spadek ten był w dużej mierze spowodowany zmniejszeniem eksportu maszyn i sprzętu transportowego, który w tym okresie zmalał ze średniej miesięcznej kwoty 4,9 miliarda dolarów do 1,1 miliarda dolarów.

Eksport do Rosji z krajów nieobjętych sankcjami stale rósł nawet przed inwazją i po początkowym spadku utrzymywał się na podwyższonym poziomie od sierpnia 2022 roku. Średnio od stycznia 2019 roku do lutego 2022 roku kraje nienakładające sankcji eksportowały do ​​Rosji towary o wartości 6,0 miliardów dolarów miesięcznie. Po napaści na Ukrainę, eksport wzrósł niemal dwukrotnie do 11,5 miliarda dolarów. Wzrost ten jest jedynie nieznacznie mniejszy od zmniejszenia wywozu z krajów nakładających sankcje.

Na dodatek zwiększony eksport z krajów nieobjętych sankcjami jest napędzany głównie przez maszyny i sprzęt transportowy, co stanowi lustrzane odbicie spadającego eksportu z krajów nakładających sankcje.

Wstrzymanie dostaw do Rosji samochodów i agregatów prądotwórczych zostało zrekompensowane przez eksport tych pozycji przez kraje sąsiednie. Taka zmiana trasy eksportu dóbr dotyczy eksportu wartości 760 mln euro.

Koroszczyn jest jedynym czynnym przejściem granicznym między Polską i Białorusią. Od wybuchu wojny mogą korzystać z niego tylko samochody z unijną rejestracją, które dojeżdżają do najbliższego terminalu magazynowego na Białorusi, gdzie następuje przeładunek na samochody mające prawo poruszać się po Rosji i Białorusi.